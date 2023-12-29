Москва 29 декабря 2023, 19:36 Столичная компания на 25% нарастила производство чипсов в 2023 году Овчинский: московская компания на четверть нарастила производство чипсов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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За 11 месяцев 2023 года столичный производитель выпустил более 12,5 тысячи тонн чипсов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Свыше 250 производителей продуктов питания в столице обеспечивают россиян кондитерскими и хлебобулочными изделиями, молочной и мясной продукцией, напитками и другими товарами повседневного спроса.

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«Благодаря собственным инвестициям и поддержке города пищевые предприятия активно развиваются. Так, за 11 месяцев 2023 года компания „Московский Картофель“ нарастила объем производства на 25% и выпустила свыше 12,5 тысячи тонн снеков», — отметил Овчинский.

Рост связан с оптимизацией производственных процессов: от обжарки и нанесения специй до фасовки продукта. Это привело к увеличению объемов выпуска и улучшению качества снеков.

«В 2024 году мы планируем модернизировать производственную линию. В результате сможем увеличить выпуск чипсов из натурального картофеля до 1,5 тысячи тонн в месяц», — сообщил гендиректор предприятия Алексей Пашкин.

В 2023 году компания значительно нарастила объемы экспорта, показатель превысил 100 тонн. Чипсы поставляют в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Узбекистан и Белоруссию. С 1963 года предприятие выпускает изделия из сортов чипсового картофеля. Ассортимент включает 20 вкусов снеков.

Сейчас в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 40-50 средних и крупных компаний, а также около 100 малых. Они производят лекарства, косметику, одежду, мебель и многое другое.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса столичные компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов. Информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно увидеть на сайте economy.mos.ru.

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