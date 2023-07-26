Москва 26 июля 2023, 15:08 Специалисты завода «Микрон» поделятся опытом с молодыми сотрудниками Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более сотни сотрудников пополнили список наставников корпоративного университета резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» с начала года. Через систему наставничества проходят молодые специалисты и новые работники предприятия, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Президент России Владимир Путин своим указом объявил текущий год Годом педагога и наставника, чья работа активно формирует кадровый потенциал экономики страны. Одну из главных ролей в распространении опыта лучших научных и производственных практик отдали высокотехнологичным и наукоемким предприятиям, на которых работают ведущие отечественные специалисты.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одним из лидеров российской отрасли микроэлектроники стал завод «Микрон». В 2022 году он открыл на своей базе корпоративный университет для переподготовки собственных кадров без отрыва от производства.

По словам Овчинского, высокотехнологичные компании — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» нуждаются в узкоспециализированных кадрах. Только за первые три месяца 2023 года «Микрон» открыл свыше 80 высокотехнологичных рабочих мест.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В рамках обучения в корпоративном университете с молодыми кадрами будут работать 132 наставника. Они поделятся знаниями об особенностях современных производств, опытом и наработками и тем самым помогут формировать корпоративную культуру, развивать инновации и повышать производительность труда», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он добавил, что университет компании предлагает более 300 специальных программ подготовки. Также доступны 690 дистанционных обучающих курсов.

Система наставничества стала одним из главных компонентов корпоративного университета. В него также входят повышение квалификации у внешних провайдеров, экскурсии по производству для новых работников, внутрикорпоративные конкурсы профессионального мастерства, вовлечение сотрудников в непрерывное обучение.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Микрон» заслужил статус признанного лидера российской отрасли микроэлектроники и стал одним из крупнейших поставщиков инноваций, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«В 2022 году предприятие присоединилось к нацпроекту „Производительность труда“, который также стал одним из инструментов повышения квалификации кадров, и за первые полгода участия ускорило производство экспортной продукции на 30%», — указал гендиректор.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Каждый новый сотрудник завода учится в корпоративном университете три месяца. Эффективно адаптироваться новым работникам помогает специальный курс подготовки персонала по технологии производства микроэлектронных изделий, рассказала руководитель корпоративного университета АО «Микрон» Елена Горбачева.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По ее словам, в первом квартале 2023 года на внутреннее производственное обучение заявили 120 работников. Этим сотрудникам необходимо подтянуть свои компетенции до требований к должности.

«Наставники, в свою очередь, помогают молодым кадрам формировать индивидуальный путь профессионального развития», — заключила Горбачева.