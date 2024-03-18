Москва 18 марта 2024, 14:51 Сотрудники МНПЗ рассказали о вкладе нефтяников в развитие Москвы Автор фото: Сергей Шинов

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Как отапливают жилые дома, как устроен газопровод, как очищают питьевую воду, кто следит за качеством воздуха в столице? Узнать ответы на эти вопросы можно в Музее городского хозяйства Москвы, где представили новую необычную инсталляцию.

Экспозиция музея включает 140 экспонатов. Большая часть из них — интерактивная, поэтому посетители могут буквально притронуться к сфере ЖКХ и увидеть, что коммунальное хозяйство касается не только бумаг и счетчиков.

«Интерактивная экспозиция Музея городского хозяйства Москвы — это возможность погрузиться в мир профессий, которые сегодня работают в сфере городского хозяйства нашей столицы. Многим кажется, что ЖКХ — это устаревшая, косная сфера, в которой очень мало технологий. В нашем музее можно увидеть и узнать, что управление таким огромным городом, как Москва — это на самом деле огромное количество разных современных технологий», — рассказала руководитель Музея городского хозяйства Москвы Мария Рахчеева.

Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов

Экспозиция поможет взглянуть на столицу глазами тех, чья ежедневная работа делает город лучше. Например, сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода рассказали, как производят топливо, внедряют природоохранные технологии и контролируют качество воздуха. Мероприятие провели в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Московский НПЗ — это важная часть инфраструктуры города. Вместе с другими объектами городского хозяйства мы обеспечиваем Москву энергией и топливом. А здесь, на площадке музея, мы рассказываем о том, какой вклад в развитие Москвы вносят нефтяники, инженеры, технологи, экологи. Все эти профессии востребованы на Московском НПЗ, и есть все условия для того, чтобы освоить их и стать профессионалом в этих сферах», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на солидный возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее более трети рынка топлива Москвы. Им заправляют автомобили и самолеты, а битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют для строительства дорог в столице и Подмосковье.

Открытие новой инсталляции в Музее городского хозяйства Москвы приурочили ко Дню работника ЖКХ. Выставка позволяет увидеть то, что обычно скрыто от глаз горожанина: хитросплетения коммуникаций или ТЭЦ в разрезе. Также у посетителей есть возможность зажечь все фонари в городе и прокатиться на велосипеде вне зависимости от сезона.

По словам гостей выставки, здесь можно узнать много полезного, например, как из пластика и металла делают разные вещи. Интерактивной экспозицией интересуются не только взрослые, но и дети.