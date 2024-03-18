18 марта 2024, 14:51
Сотрудники МНПЗ рассказали о вкладе нефтяников в развитие Москвы
Как отапливают жилые дома, как устроен газопровод, как очищают питьевую воду, кто следит за качеством воздуха в столице? Узнать ответы на эти вопросы можно в Музее городского хозяйства Москвы, где представили новую необычную инсталляцию.
Экспозиция музея включает 140 экспонатов. Большая часть из них — интерактивная, поэтому посетители могут буквально притронуться к сфере ЖКХ и увидеть, что коммунальное хозяйство касается не только бумаг и счетчиков.
«Интерактивная экспозиция Музея городского хозяйства Москвы — это возможность погрузиться в мир профессий, которые сегодня работают в сфере городского хозяйства нашей столицы. Многим кажется, что ЖКХ — это устаревшая, косная сфера, в которой очень мало технологий. В нашем музее можно увидеть и узнать, что управление таким огромным городом, как Москва — это на самом деле огромное количество разных современных технологий», — рассказала руководитель Музея городского хозяйства Москвы Мария Рахчеева.
Экспозиция поможет взглянуть на столицу глазами тех, чья ежедневная работа делает город лучше. Например, сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода рассказали, как производят топливо, внедряют природоохранные технологии и контролируют качество воздуха. Мероприятие провели в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».
«Московский НПЗ — это важная часть инфраструктуры города. Вместе с другими объектами городского хозяйства мы обеспечиваем Москву энергией и топливом. А здесь, на площадке музея, мы рассказываем о том, какой вклад в развитие Москвы вносят нефтяники, инженеры, технологи, экологи. Все эти профессии востребованы на Московском НПЗ, и есть все условия для того, чтобы освоить их и стать профессионалом в этих сферах», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.
Московский нефтеперерабатывающий завод работает с 1938 года, но несмотря на солидный возраст, это современное и высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее более трети рынка топлива Москвы. Им заправляют автомобили и самолеты, а битумные материалы, выпущенные на МНПЗ, используют для строительства дорог в столице и Подмосковье.
Открытие новой инсталляции в Музее городского хозяйства Москвы приурочили ко Дню работника ЖКХ. Выставка позволяет увидеть то, что обычно скрыто от глаз горожанина: хитросплетения коммуникаций или ТЭЦ в разрезе. Также у посетителей есть возможность зажечь все фонари в городе и прокатиться на велосипеде вне зависимости от сезона.
По словам гостей выставки, здесь можно узнать много полезного, например, как из пластика и металла делают разные вещи. Интерактивной экспозицией интересуются не только взрослые, но и дети.
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