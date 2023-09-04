Москва 04 сентября 2023, 17:50 Скорость и техника. Команда Московского НПЗ приняла участие в открытом чемпионате города по боевому развертыванию Открытый чемпионат по боевому развертыванию прошел на Московском урбанфоруме Пресс-служба Московского НПЗ

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Открытый чемпионат столицы по боевому развертыванию состоялся на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках». За победу поборолись 10 лучших команд экстренных служб, в том числе представители Московского нефтеперерабатывающего завода.

Такие состязания помогают спасателям отточить профессиональные навыки. Участники соревнований надевали на скорость пожарное снаряжение, прокладывали рукава от пожарного автомобиля, разворачивали штурмовую лестницу и условно тушили огонь на высоте третьего и четвертого этажа учебной башни, имитирующей здание. Хотя настоящего пламени не было, счет шел на секунды.

Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ

По программе чемпионата сотрудники экстренных служб выполняли нормативы. В такие же показатели спасателям нужно укладываться при борьбе с реальными угрозами.

«В данном чемпионате принимают участие 10 команд. Из них — команды главных управлений по субъектам Российской Федерации, команды силовых ведомств и команда Московского НПЗ. Подготовка данной команды позволяет принимать участие в соревнованиях такого уровня», — рассказал начальник отдела организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Москве Владимир Зуев.

Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ

Пожарная часть Московского нефтеперерабатывающего завода — одна из крупнейших в столице. По соглашению с правительством города спасатели МНПЗ обеспечивают безопасность предприятия и прилегающего к нему района Капотня.

Численность пожарной части превышает 140 человек. На вооружении у спасателей завода 14 единиц техники, шесть машин круглосуточно стоят на боевом дежурстве.

Сотрудники пожарной части МНПЗ регулярно проходят аттестации и участвуют в городских и всероссийских соревнованиях, а также отрабатывают взаимодействие с городскими экстренными службами. Спасатели повышают профессионализм на учебном полигоне, оснащенном современным технологичным оборудованием.

Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ

«Тренировки на учебном полигоне Московского НПЗ нам как спасателям очень помогают в ежедневной работе. Здесь мы имеем возможность отточить такие навыки как работа на высоте, действия в условиях замкнутого пространства, в условиях высоких температур. Ребята становятся физически крепкими и психологически устойчивыми. Это помогает нам в обеспечении безопасности нашего предприятия и района Капотня», — отметил начальник караула аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Александр Филатов.

Чемпионат по боевому развертыванию завершился церемонией награждения. После торжественной части зрители могли посмотреть выставку настоящей спасательной техники.