Москва 18 сентября 2023, 14:25 Система московской компании обеспечит контроль на АЭС в Бангладеш Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Радиационную обстановку на атомной станции «Руппур» в Бангладеш проконтролирует автоматизированная система московского научно-производственного предприятия «Доза». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Созданная столичной компанией система в автоматическом режиме анализирует работоспособность оборудования станции и ее защитных барьеров, а также составляет прогнозы о потенциальных неисправностях. Это позволяет заранее принять меры для предотвращения аварии и ухудшения радиационной обстановки на объекте.

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«Оборудование столичного научно-производственного предприятия „Доза“ будет обеспечивать радиационную безопасность на АЭС „Руппур“ в Народной республике Бангладеш», — отметил Овчинский.

Он уточнил, что первую поставку запланировали уже на ноябрь. Всего в Бангладеш поставят более 150 измерительных универсальных комплексов, комплектов оборудования, мобильных и стационарных установок.

Столичные предприятия, подчеркнул Овчинский, выпускают передовую продукцию, которую используют в очень широком спектре сфер — от медицины до атомной энергетики. Объемы выпуска позволяют закрывать не только потребности страны в изделиях высоких технологий, но и поставлять их за границу.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Бангладеш, кроме основной системы контроля за работой станции, компания «Доза» также отправит установки выявления радиоактивного загрязнения предметов РЗБА-25Д. Это камеры, куда работающие в «грязной» зоне станции сотрудники складывают свои вещи.

Установленная внутри сканирующая система не только покажет на экране уровень радиации, но и укажет на место, которое оказалось загрязнено сильнее всего. Вся проверка проходит с голосовыми подсказками и комментариями.

Генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев пояснил, что во всех установках контроля радиоактивного загрязнения применяют инновационные блоки детектирования собственной разработки и производства.

«Они имеют высокую чувствительность при меньших размерах и весе, а также изготавливаются полностью из российских компонентов», — сказал он.

Московская научно-производственное предприятие «Доза» занимается разработкой и производством всех видов систем радиационного контроля. Продукция компании востребована во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением. Среди них — атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, а также научные исследования.

Установки радиационного контроля производителя уже используют на Курской и Калининской АЭС, на объектах в Турции, Казахстане и многих других.