Москва 11 августа 2023, 17:45 Сенсорное шоу, сноуборд и гастрофестиваль. Как выглядит площадка Московского урбанистического форума в «Лужниках» «Лужники» стали самой масштабной площадкой Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Московский урбанистический форум продолжается в «Лужниках», ставших самой масштабной площадкой мероприятия. «360» узнал, как выглядят объекты, установленные в спорткомплексе для МУФ.

Павильон «Куб»

Эта футуристическая площадка на Лужнецкой набережной демонстрирует, как менялась столица за последние 12 лет. Павильон объединяет мультимедийное пространство 5D и зону интерактивных инсталляций. Здесь показывают сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя».

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Спортивные объекты

«Огромное количество спортивных активностей — причем даже для любителей экстремального вида спорта. Это и экстрим-парк, и вейкборд, и катание на серфе — все это здесь. Целая коллекция зимних видов спорта: хоккей, сноуборд и катание с горки», — рассказала руководитель дирекции Московского урбанистического форума Анастасия Попова.

Возле Большой спортивной арены находятся бассейн для серфинга, диджитал-тренажер «Гребля» и спортплощадки. В бассейне для вейкбординга проходят мастер-классы и показательные выступления профессиональных спортсменов.

В парке экстремальных видов спорта на открытом воздухе можно показывать трюки на самокате, скейтборде, роликах и велосипеде BMX. Кроме того, профессиональные спортсмены проводят в «Лужниках» йогу, функциональные тренировки, зумбу, стретчинг, занятия по сапбордингу, бегу, и другим видам физических упражнений.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Павильон «Цифровые технологии Москвы»

Здесь рассказывают о важных IT-решениях столицы и дают возможность совершить виртуальные прогулки по главным городским достопримечательностям. В павильоне также можно узнать о доступных москвичам онлайн-сервисах. Каждый вечер в этой локации показывают аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Гастрофестиваль

На этой площадке московские рестораны представляют свои меню. Более 20 столичных шеф-поваров покажут свои умения и подачу блюд в рамках Московского урбанистического форума.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Шатер «Траектория роста»

Внутри шатра для взрослых и детей проводят мастер-классы по самым востребованным профессиям, саморазвитию и предпринимательству. Здесь же работает специальный онлайн-тренажер, благодаря которому юные гости могут примерить подходящую профессию. Зона симуляторов дает возможность ощутить себя художником, спортсменом, авиапилотом или гонщиком в виртуальной реальности.

Анастасия Попова отметила, что на форуме проводят огромное количество мероприятий, в том числе для детей. Юным гостям доступны мастер-классы по мозаике, по мультипликации, по сценической речи и по изобразительному искусству.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума