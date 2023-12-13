Москва 13 декабря 2023, 18:45 Самую большую экологичную елку России открыли в Московском зоопарке Глава Росприроднадзора открыла экологичную елку в Московском зоопарке РИА «Новости»

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Торжественное открытие самой большой экологичной елки России состоялось в Московском зоопарке. Украшения для праздничного дерева создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка», организованной Росприроднадзором. Об этом сообщил пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», в рамках которой прошла акция.

Восьмиметровую елку нарядили работами авторов из всех регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики. Участники проекта прислали более пяти тысяч экологичных новогодних украшений, сделанных из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.

Во время открытия елки глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту. Участниками церемонии также стали глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский и певица Юлия Савичева.

Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами, Московским зоопарком и «Русской медиагруппой», чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Светлана Радионова глава Росприроднадзора

Церемонию посетили юные создатели экоигрушек, сами повесившие свои творения на новогоднее дерево. Ребята сделали для украшения елки экологичную панду, фонарики из пластиковых бутылок, сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, дракона из упаковки для яиц и многое другое. Много работ посвятили белому медведю, поскольку он стал талисманом премии «Экология — дело каждого».

РИА «Новости»

Мне очень приятно, что экоелка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных. Светлана Акулова директор Московского зоопарка

Для гостей мероприятия провели экскурсию, во время которой они увидели животных, спасенных совместными усилиями специалистов Росприроднадзора и Московского зоопарка. Среди таких зверей — гималайские медведи, одного из которых опекает «Русское радио».

Экоелка — это добрая и полезная инициатива Росприроднадзора. Она помогает популяризировать тему экологии и сохранения исчезающих животных. Сергей Бунин председатель совета директоров «Русской медиагруппы»

Депутат Сергей Боярский тоже поддержал новогоднюю инициативу. А Юлия Урожаева отметила, как важно уделять внимание вопросам климата и думать о влиянии действий человека на будущее планеты.

Все юные участники проекта, прибывшие на церемонию, получили сладкие подарки от Деда Мороза. Такие же призы ждут создателей всех новогодних украшений.