Москва 04 февраля 2024, 18:51 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завершил внедрение новой ERP-системы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Концерн Гудвин» — закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В прошлом году резидент ОЭЗ реализовал свыше двух тысяч единиц базового и абонентского оборудования для промышленных предприятий из девяти регионов Российской Федерации», — отметил он.

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По словам Овчинского, этот разработчик и производитель беспроводных систем связи и передачи данных активно инвестирует в собственное развитие: за время деятельности в качестве резидента объем вложений превысил 110 миллионов рублей. Много внимания при этом уделяется автоматизации работы.

«Новая система, которая была внедрена в прошлом году, позволяет оптимизировать работу компании, сконцентрировав ключевые бизнес-процессы в едином информационном пространстве», — пояснил Овчинский.

Затраты на внедрение новой ERP-системы превысили 3,5 миллиона рублей, больше половины из них — по программе «Цифровизация — цифровые технологии» Фонда содействия инновациям.

Функционал системы управления предприятием позволяет согласовывать работу служб компании при построении и исполнении планов продаж, производства и закупок. С ее помощью можно гибко и оперативно управлять бизнес-процессами на всех уровнях, получать достоверные данные о деятельности компании.

«Сегодня более 50% рабочих мест на предприятии подключено к системе. В 2024 году ожидаем дальнейшего роста объемов выпуска продукции и рассчитываем, что работа в новой ERP-системе позволит сделать производственные процессы еще более совершенным, а значит, мы сможем стать лучше для наших клиентов», — рассказал глава «Концерна Гудвин» Николай Корнев.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что статус резидента особой экономической зоны компания получила в 2019 году. На сегодняшний день на предприятии организовали 78 высокотехнологичных рабочих мест.

«За три квартала 2023 года его выручка выросла более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 173 миллионов рублей», — подчеркнул он.

В общей сложности за все время работы в ОЭЗ компания получила выручку на сумму, превышающую 1,35 миллиарда рублей.