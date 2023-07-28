Москва 28 июля 2023, 12:39 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» заключил соглашение о внедрении российских микросхем в столичные банкоматы Fanjianhua / Freepik

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Компания «Микрон», имеющая статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», и столичное предприятие «САГА» заключили долгосрочное соглашение о тестировании и внедрении российских микросхем и микроконтроллера в отечественные банкоматы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 „Амур“ и других серийных микросхем „Микрона“ в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег», — сказал замглавы столицы.

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Банкомат, выпущенный столичной компанией, включили в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Финансовые организации уже успешно эксплуатируют устройство.

Столичные предприятия не первый год работают над достижением технологического суверенитета, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он сообщил, что многие ключевые продукты и компоненты, производящиеся в городе, уже полностью заменили импортные аналоги.

«Например, микроконтроллер „Амур“ компании „Микрон“ сегодня уже тестируется для применения в системах автоматизации, медицинской технике, бортовых устройствах, телекоме, интернете вещей, робототехнике для замещения иностранных аналогов», — рассказал Овчинский.

Корпорация «САГА», в свою очередь, создала несколько сотен различных разработок с 2006 года, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Многие из этих устройств запатентованы, отметил Овчинский. Он назвал отечественный банкомат с функцией рециркуляции денег ведущей разработкой столичной компании.

Российский банкомат SAGA S-200 ATM стал важным шагом на пути обеспечения технологического суверенитета банковского сектора, подчеркнул генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов.

«Компания планирует не только использовать серийные изделия „Микрона“, но и внедрять будущие разработки в новые линейки продукции», — сообщил гендиректор.

В процессе импортозамещения важно локализовывать всю цепочку до уровня микросхем, пояснила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» совместно с компанией «САГА» уже тестирует микроконтроллер MIK32 «Амур» для применения в новом российском банкомате, а также готовится к тестированию ряда интерфейсных микросхем и микросхем управления питанием, рассказала Хасьянова.

«Наша общая задача — обеспечить страну полностью импортонезависимыми устройствами массового применения», — подытожила гендиректор АО «Микрон».

Москва активно поддерживает предприятия, занимающиеся научными исследованиями, разработками и производством высокотехнологичных импортозамещающих продуктов. Для таких компаний действуют меры поддержки, образовательные программы и технологические конкурсы. Кроме того, в городе создают площадки для тестирования инноваций, технопарки и промышленные кластеры.

ОЭЗ «Технополис Москва» стала флагманом столичной промышленности. Это территория со специальным юридическим статусом, на которой действуют особые льготы для предпринимательской деятельности инвесторов.