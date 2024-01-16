Москва 16 января 2024, 13:13 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» произвел композитные изделия для более 30 мостов и путепроводов на трассе «Дон» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Нанотехнологический центр композитов», у которой есть статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», обеспечила композитными изделиями свыше 30 мостов и путепроводов на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в 2023 году объем выпущенных компанией изделий повысился более чем в два раза и достиг около 2,1 миллиарда рублей. Продукцию на основе новых материалов резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используют на значимых инфраструктурных объектах страны, включая мосты, путепроводы, жилые дома, торговые центры, гидротехнические сооружения и объекты энергетики, перечислил Овчинский.

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«В 2023 году композитные изделия компании использовали при возведении более 30 мостов и путепроводов на федеральной трассе М-4 „Дон“. Поставки осуществили за два-три месяца в рамках строительства участков „Дальний Западный обход города Краснодар (ДЗОК)“ и „Обход города Аксай“», — рассказал министр правительства Москвы.

В натуральном выражении за прошлый год производитель выпустил свыше 15 тысяч погонных метров композитных перильных ограждений и более 18 тысяч погонных метров композитных водоотводных лотков, добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Главными товарами в ассортименте резидента ОЭЗ «Технополис Москва» стали система внешнего армирования CarbonWrap, защитные футляры для газовых труб, композитные профили, стеклопластиковые перильные ограждения и водоотводные лотки, плиты для временных дорог. Также в этот список вошли разные изделия из углепластика.

В 2018 году компания одной из первых получила статус резидента на площадке «Печатники», сообщил гендиректор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев. По его словам, сейчас производственный комплекс предприятия включает 13 цехов площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, где используют более 100 единиц современного оборудования и измерительной техники. Производитель постоянно расширяет ассортимент за счет собственных патентованных разработок, обратил внимание Дегтев.

«Большим спросом в 2023 году пользовались мобильные дорожные плиты, которые применяются на строительных площадках для проезда тяжелой техники. Выручка компании за все время деятельности в ОЭЗ столицы превысила 5,8 миллиарда рублей», — отметил гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие стало крупнейшим российским производителем систем внешнего армирования из углеродных материалов. Такую продукцию применяют для ремонта и усиления строительных конструкций.

По словам руководителя департамента продаж компании Евгения Рафаилова, система внешнего армирования поставляется в более чем 60 регионов страны. В прошлом году ее впервые использовали на объектах национального оператора по управлению автомобильными дорогами Казахстана «КазАвтоЖол». Углеродные материалы CarbonWrap применили для ремонта моста и путепровода через железную дорогу. Также с помощью продукции усилили Казанский мост во Владивостоке и социально-реабилитационный центр в Южно-Сахалинске.

По итогам 2023 года резидент ОЭЗ «Технополис Москва» реализовал для систем внешнего армирования более 133 тысяч погонных метров лент и сеток, а также свыше 55 тысяч килограммов специальных эпоксидных составов, сообщил Рафаилов. Для защиты трубопроводов производитель выпустил более 3,8 тысячи погонных метров композитных футляров.

«В 2024 году планируем усилить продвижение всей линейки продукции на существующих рынках и расширить географию зарубежных поставок», — подытожил руководитель департамента продаж компании.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» несколько лет подряд становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.