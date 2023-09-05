Москва 05 сентября 2023, 12:24 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил свыше 2,5 тысячи термопреобразователей для ЖКХ столицы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «ТЕРМИКО», имеющая статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», поставила более 2,5 тысячи комплектов платиновых термопреобразователей к отопительному сезону 2023-2024 годов в столице. Эти комплектующие будут работать в составе приборов коммерческого учета тепла, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Термопреобразователи измеряют разность температур в прямом и обратном потоке теплоносителя с точностью до 0,05 градуса. Благодаря этому достигается высокая степень энергоэффективности теплового хозяйства столицы, рассказал Овчинский.

«В первой половине 2023-го компания выпустила почти 14,8 тысячи комплектов термометров платиновых технических разностных, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Основной компонент термопреобразователя — чувствительный измерительный элемент. «ТЕРМИКО» производит его по собственному уникальному технологическому процессу из полностью российской платиновой проволоки. Больше нигде в стране нет серийного выпуска таких измерительных элементов.

В конце 2022 года компания завершила полный цикл строительства и получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев. Предприятие получило право на налоговые льготы, предоставляющиеся всем резидентам ОЭЗ.

«Ожидаем, что эффект от инвестиций в собственную инфраструктуру улучшит и без того высокие финансовые показатели компании», — отметил Дегтев.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выручка «ТЕРМИКО» за первые шесть месяцев 2023 года достигла почти 73,9 миллиона рублей. Льготы, полученные компанией вместе со статусом резидента особой экономической зоны, позволят заметно увеличить эту сумму до конца года, считают в организации. Сэкономленные благодаря льготам деньги предприятие направит на развитие и масштабирование производства.

Продукцию резидента ОЭЗ активно используют для нужд ЖКХ столицы. Почти две трети всех приборов коммерческого учета тепла в жилом фонде Москвы имеют в составе комплектующие производства этого предприятия. Кроме того, компания заключила договоры, по которым изделия поставляют в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория со специальным юридическим статусом. В ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий. Около 90 из них получили статус резидента, дающий компаниям значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» несколько лет подряд становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.