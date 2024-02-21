Москва 21 февраля 2024, 13:11 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпускать изделия для биоочистки сточных вод Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» «Нанотехнологический центр композитов» запустил производство блоков биологической загрузки для очистных комплексов. Заказчики уже получили первые партии продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Устройства, выпускаемые предприятием, используют в качестве носителя биомассы микроорганизмов, очищающих сточные воды от загрязнений.

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Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компании получают налоговые льготы, позволяющие экономить деньги и вкладывать их в развитие, расширение производственных площадей и наращивание объемов продукции, отметил Овчинский.

«Так, производитель композитных материалов, который с 2017 года имеет такой спецстатус, запустил в серийное производство блок биологической загрузки для очистных комплексов», — привел пример министр правительства Москвы.

По его словам, весь спектр продукции предприятия используют на разных инфраструктурных объектах России — от жилых домов и торговых центров до гидротехнических сооружений и атомных станций. За 2023 год объем производства резидента увеличился более чем в два раза и достиг около 2,1 миллиарда рублей, добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В основе работы биологических очистных сооружений — способность микроорганизмов разлагать органические и биогенные загрязнения сточных вод и использовать их для собственного роста. Этот метод стал наиболее востребованным для очистки канализационных стоков, поскольку отличается простотой, дешевизной и безопасностью.

Блоки биологической загрузки применяют как носитель полезной биомассы. Продукцию также используют в биофильтрах, септиках, установках замкнутого водоснабжения для выращивания и разведения рыбы.

«Резидент постоянно расширяет ассортимент продукции за счет собственных патентованных разработок», — отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, новинка компании обладает высокой надежностью и прочностью при небольшом весе, а также оптимальной площадью поверхности для создания биомассы микроорганизмов. Срок службы блока биозагрузки составляет до 25 лет, уточнил Дегтев.

Резидент особой экономической зоны столицы изготавливает ББЗ из первичного полипропилена — одного из самых востребованных полимеров в мире. Его применяют в самых разных сферах: от строительства и машиностроения до пищевой промышленности и медицины.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Существующие на российском рынке отечественные решения блоков биозагрузки выполнены в основном из материалов, имеющих относительно невысокие качественные характеристики. Компания получила запрос на изготовление более надежных и долговечных изделий», — сообщил руководитель департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов.

Он отметил, что при производстве ББЗ компания использует износостойкий, эластичный и устойчивый к высоким температурам полипропилен.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория со специальным юридическим статусом. В особой экономической зоне действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

Высокотехнологичные предприятия ОЭЗ располагаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь составляет более 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» несколько лет подряд становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.