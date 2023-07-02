Эксклюзив 02 июля 2023, 18:03 Рекорду быть. Relax FM провел самую массовую медитацию в России Relax FM провел самую массовую медитацию в «Царицыно» и попал в Книгу рекордов России Freepik

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Москвичи 2 июля побывали на одном из самых ярких событий этого лета — массовой медитации, которую провела радиостанция RelaxFM. Более тысячи человек стали участниками одновременной Relax-медитации, которая прошла в рамках 9-го Международного дня йоги в России. Был установлен рекорд по числу участников. Посетители рассказали «360», что получили невероятные эмоции.

Поклонники йоги и здорового образа жизни откликнулись на призыв RelaxFM и собрались на территории музея-заповедника «Царицыно». Участница массовой релакс-медитации Елена сообщила, что йога — ее образ жизни.

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«Поэтому каждый год я не могу пропустить это мероприятие: очень масштабное, очень душевное, очень классное, поэтому я здесь», — заявила она.

Ясмина рассказала, что получила очень классные впечатления. Для нее мероприятие стало чем-то новым в жизни.

«Я поняла, что йога — это то, что дает мне возможность жить. Йога дает время, а не забирает его», — сказала она.

За проходящим во время массовой медитации наблюдали представители СМИ и Книги рекордов России, фиксируя совместное достижение участников проекта.

«Рекорд по самой массовой медитации в России с результатом 1190 человек объявляю официально зафиксированным!» — объявила эксперт Книги рекордов Анна Коненко.

Продюсер радиостанции Relax FM Илья Подгорный в беседе с «360» отметил, что самое главное — довольные люди.

«Мы видели счастливые, радостные лица, в том числе и наших слушателей, тех, кто просто в нас поверил, пришел вместе с нами установить этот рекорд — книги рекордов России», — заявил он.

Подгорный добавил, что концепция у станции — это дарить прекрасные и спокойные эмоции, поэтом программа выполнена.

В акции участвовали не только жители столицы, пришедшие в этот день в «Царицыно». Каждый, вне зависимости от опыта и места проживания, мог подключиться к онлайн-трансляции, которая велась в сообществе Relax FM в сети «ВКонтакте» и собрала свыше 11 тысяч просмотров.