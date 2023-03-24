Москва 24 марта 2023, 19:07 Развитие лифтостроительной отрасли обсудили в Москве

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Замена устаревших лифтов и поставки подъемников для новостроек — главные задачи лифтостроительной отрасли. Решение вопросов в этой сфере обсудили в Москве. На совещании говорили о прямых и долгосрочных контрактах регионов страны с предприятиями и других насущных темах.

По словам замминистра промышленности и торговли России Михаила Иванова, за последние годы лифтостроительной отрасли оказана поддержка в размере более 330 миллионов рублей.

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«В основном это было субсидирование затрат на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы», — отметил он.

В стране стоит задача — обеспечить жилые дома современными лифтами. Так, к 2025 году в России планируют заменить порядка 85 тысяч подъемников. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что отечественные заводы готовы выпускать необходимое количество лифтов. Но в этом вопросе важна прозрачная система закупок без посредников. Именно лифты должны стать центром прибыли, которая пойдет на развитие заводов и выплату зарплат, подчеркнул Мутко.

Генеральный директор ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Валентин Чернобаев пояснил, что одной из ключевых задач является переход на прямые закупки от производителей и увеличение объема фонда замены лифтового оборудования.

«К несчастью, фонды капитального ремонта размещают небольшие объемы заказов на замену», — констатировал он.

Разработкой мер поддержки лифтовиков занимаются Минпромторг, Минстрой и Институт развития ДОМ.РФ. Первоначально в работе важно соотнести потребности регионов с возможностями предприятий.

Для того чтобы производители лифтового оборудования могли перестраиваться, максимально локализовать производство, им нужно понимать свою загруженность. <…> Координируем эти действия, для того чтобы максимально переходить на прямые долгосрочные контракты с производителями. Александр Ломакин Первый заместитель главы Минстроя России

Заводы не сидят без дела в ожидании поддержки и постоянно развиваются. Так, на Щербинском заводе модернизируют производство. Там создают новые линейки лифтов для зданий разной высотности.