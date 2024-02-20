Москва 20 февраля 2024, 11:34 Разработку московской компании внедрят на кабельном заводе в Казахстане Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «МОСИТЛАБ», входящая в группу компаний производителя кабельной продукции «Москабельмет», поставит в Казахстан разработку, помогающую непрерывно контролировать технологические процессы на производстве. Прибор будет фиксировать отклонения от заданных параметров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, городская поддержка позволяет столичным предприятиям модернизировать производственные площадки, увеличивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения и развивать экспортный потенциал региона. В качестве примера Овчинский привел столичного разработчика решений для цифровизации промышленности, который при содействии Центра поддержки экспорта «Моспром» активно участвует в международных выставках и бизнес-миссиях.

«Благодаря им компания нашла заказчиков в Казахстане и готовится к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Решение будут использовать для обнаружения брака и производственных дефектов при выпуске кабельной продукции», — отметил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2022 году столичное предприятие разработало и внедрило систему в собственные производственные процессы. Затем возможности технологии расширили, что позволило повысить точность работы. В конце 2023-го разработчик поставил два таких комплекса на предприятие в Тульской области.

На сегодняшний день точность выявления дефектов достигла почти 100%. Система анализирует до 50 замеров полимерного изделия в любых плоскостях, даже если нет прямой видимости измеряемого элемента.

Гендиректор столичной компании Ян Анисов назвал одним из преимуществ разработки точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 миллиметра. По его словам, технология позволяет с помощью чат-бота сразу сформировать отчет и загрузить изображения с браком на мобильное устройство.

«Подключение искусственного интеллекта позволяет общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств», — добавил Анисов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в прошлом году столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.

Индивидуальную поддержку экспортерам оказывает центр «Моспром», подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики. Специалисты организации анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на иностранные рынки. Выйти на экспорт предприятиям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».