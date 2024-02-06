Москва 06 февраля 2024, 17:39 Район Капотня стал главным героем видеоэкскурсии Автор фото: Сергей Шинов

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Популярные видеоблогеры на канале «Архитектурные излишества» рассказали об особенностях застройки и истории района Капотня. Авторская видеоэкскурсия рассказывает о самобытности Капотни и о роли в ее развитии Московского НПЗ, который больше 85 лет снабжает столицу топливом и является важной частью инфраструктуры столицы.

«Есть в Капотне что-то и от поселка художников на Соколе, и от старого Курьянова, Кунцева, от поселка Шлюзы и других малоизвестных уголков Москвы. Здесь даже нет деления на улицы. Вместо них — кварталы», — рассказывает один из авторов канала, москвовед Павел Гнилорыбов.

В пяти кварталах Капотни сегодня живут около 32 тысяч человек. В архитектурном плане наиболее интересен второй квартал с довоенной застройкой. Там располагаются две четырехэтажки, выстроенные в 1937–1939 годах, и здание 1953 года постройки в стиле советского ампира, он же неоклассицизм. Квартиры в этих домах давали инженерно-техническим работникам и управленцам Московского крекинг-завода.

Автор фото: Сергей Шинов

Становление Капотни тесно связано с заводом, который появился тут в 1930-е годы. Шла индустриализация, стране было нужно топливо, да и на дорогах Москвы становилось все больше автомобилей. И в Капотне появился Московский крекинг-завод № 413, будущий нефтеперерабатывающий. Все 85 лет своей истории завод трудился на благо города, и сейчас он обеспечивает более трети потребностей Москвы в топливе, поставляет керосин для аэропортов Московского авиаузла. Из его битума сделана каждая вторая дорога в городе.

Местный Дворец культуры, построенный по индивидуальному проекту в 1972 году, впечатляет зимним садом с тропическими растениями. Главный старожил здесь — фикус, которому уже 65 лет, его высота — 15 метров. Дворец продолжает оставаться центром притяжения жителей Капотни и одновременно ее культурной доминантой. Мероприятия здесь проводятся регулярно. В том числе в театральном зале, модернизацией которого по самым современным стандартам занимался Московский НПЗ.

Автор фото: Сергей Шинов

Ведущий отмечает благоустроенную многоуровневую набережную Москвы-реки, выполненную по проекту известного архитектурного бюро. Современный парк — это длинная череда площадок-амфитеатров, где можно отдыхать в шезлонгах и смотреть на воду. В городском пруду у проходной МНПЗ в теплое время года живут белые лебеди, восхищающие туристов и местных жителей. А еще в пруду обитают красноухие черепахи, вылезающие в солнечную погоду погреться на берег, прилетают чайки и утки.

«С последними преобразованиями Капотня и вовсе превратилась в оазис с хорошим водно-зеленым каркасом. Тут пока нет предпосылок для появления 40-этажных домов, поэтому мы просто погружаемся в образцовый моногород разных эпох — 1950-х, 70-х и т. д.», — подчеркивает блогер.