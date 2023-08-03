Москва 03 августа 2023, 14:55 Производство конденсаторов запустили на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичная компания «Ньюкон Энерджи» смонтировала и запустила производство конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, компания организовала производство в начале июля и успела изготовить более 20 тысяч конденсаторов. Предприятие уже создало 80 рабочих мест, а инвестиции «Ньюкон Энерджи» составят свыше 350 миллионов рублей до конца 2025 года, отметил Овчинский.

«По мере выхода на полные производственные мощности, который запланирован на четвертый квартал 2023 года, дополнительно появится еще не менее 30 рабочих мест», — сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компанию основали в 2000 году, а в 2023-м она расположилась в пятом корпусе на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Современные производственные мощности и уникальные технологические разработки позволяют предприятию проектировать и выпускать высококачественные отечественные конденсаторы.

На площадке «Руднево» «Ньюкон Энерджи» разрабатывает и серийно выпускает широкий ассортимент конденсаторов с металлизированной полипропиленовой пленкой и полимерным компаундом в составе, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Предприятие обладает собственными технологическими разработками в области конденсаторостроения, а его специалисты проводят научные исследования в этом направлении», — обратил внимание гендиректор.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Площадь производства конденсаторов, локализованного на площадке «Руднево», составляет почти 5,6 тысячи квадратных метров. Изделия столичной компании используют в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайших планах предприятия — выпуск электронных компонентов для зеленых технологий, в том числе для электромобилей, солнечной и ветровой генерации энергии.

Начальник производства «Ньюкон Энерджи» Сергей Панасейко назвал компанию ведущим российским производителем. По его словам, конденсаторы предприятия используются в ключевых проектах крупнейших компаний Москвы и других регионов России. Продукция компании отвечает всем международным отраслевым стандартам, заверил Панасейко.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» стала флагманом столичной промышленности. Особая экономическая зона — территория со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов. Здесь локализовалось более 200 высокотехнологичных предприятий, около 90 из них получили статус резидента ОЭЗ.