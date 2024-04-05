Москва 05 апреля 2024, 18:52 Производство ИТ-оборудования откроют в поселении Краснопахорском благодаря городской программе Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания, разрабатывающая аппаратные решения и программное обеспечение, запустит два цеха и четыре промышленные линии в технологическом промышленном парке «Сенькино». Новое производство создаст 70 рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Промышленный парк «Сенькино» строят в поселении Краснопахорском ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда. Когда объект введут в эксплуатацию, московский разработчик ИТ-оборудования Emerlink разместит там свое металлообрабатывающее производство.

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По словам Овчинского, полностью завершить строительство промышленно парка должны в 2026 году, но там уже забронировали свыше половины площадей.

«Например, один из московских разработчиков аппаратных решений и программного обеспечения уже заключил договор о приобретении помещений площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров», — отметил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В будущем компания собирается масштабировать производство и разместить в «Сенькино» линию поверхностного монтажа печатных плат, полного цикла сборки и тестирования оборудования, добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На территории промышленного парка расположатся пять корпусов общей площадью свыше 73 тысяч квадратных метров. Поскольку проект реализуется в гибком универсальном формате, там смогут разместить не только высокотехнологичное производство, но и предприятия легкой промышленности. В список резидентов промпарка войдут производители оборудования для переработки картона, водоочистки и другие. Реализация проекта в ТиНАО позволит создать более 2,8 тысячи рабочих мест.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор Эльман Имамкулиев отметил, что компания уделяет особое внимание соблюдению норм и правил безопасности на производстве, а также формированию качественных условий труда. Поскольку промышленный парк находится в городской черте, производство можно развернуть в локации с хорошей транспортной доступностью и неподалеку от места жительства потенциальных работников.

Управляющий партнер компании Parametr, инвестора проекта, Александр Манунин обратил внимание, что реализация проекта по городской программе создания мест приложения труда строится вокруг понятия «эффективность». По словам Манунина, пространства продумывают так, чтобы бизнес мог быстро и удобно локализовать производственные процессы, получил возможности для масштабирования и развития.

«При проектировании учитываются запросы абсолютного большинства компаний и предлагается возможность индивидуальной адаптации помещений под специфические требования», — подчеркнул управляющий партнер инвестора.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется четыре года, за это время она охватила почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило с инвесторами свыше 80 соглашений, предполагающих строительство более 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В этот список входят новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях столичной экономики.

Заявки на участие в программе принимают от застройщиков через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.