Производство абсорбирующего белья по офсетному контракту открыли на площадке «Руднево» | 360°

29 августа 2023, 14:16
Производство абсорбирующего белья по офсетному контракту открыли на площадке «Руднево»
Производство абсорбирующего белья по офсетному контракту запустили в индустриальном парке «Руднево», который стал шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья заключили в начале 2023 года. Город выделил компании «ВИП-Камилла» площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Руднево» для создания производства.
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«Сейчас инвестор завершил пуско-наладочные работы и приступил к выпуску продукции», — сказал Ефимов.
Производство оснастили современным оборудованием, обеспечивающим высокое качество продукции, отметил заместитель мэра Москвы. Благодаря новому проекту в столице появилось более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест, добавил Ефимов.
По условиям соглашения инвестор вложит не менее 300 миллионов рублей в создание производства. Взамен Москва в течение 10 лет закупит у компании продукцию на 11,7 миллиарда рублей. По договору предприятие должно начать поставлять подгузники в учреждения столицы в 2023 году, а пеленки — в четвертом квартале следующего года.
В этом году «ВИП-Камилла» стала первой компанией на площадке «Руднево», получившей статус резидента особой экономической зоны, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, теперь инвестор может рассчитывать на значительные льготы, в том числе на освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также на аренду земли по сниженной ставке.
«За первый год работы компания планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок», — отметил Овчинский.
Москва заключает офсетные контракты на социально важную продукцию с 2017 года. Такие соглашения обеспечивают гарантированный сбыт товаров и локализацию производств. По уже подписанным договорам инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание или модернизацию заводов.
Открытие масштабного производства абсорбирующего белья играет важную роль для успешного решения задач по комплексной поддержке людей с инвалидностью, обратил внимание руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак. Каждый год департамент обеспечивает такой жизненно важной продукцией более 100 тысяч жителей столицы.
«От надежного партнерства с отечественным бизнесом, оптимизации логистических цепочек и их налаженной работы в итоге выигрывает прежде всего потребитель — человек, который остро нуждается в нашей поддержке», — пояснил Стружак.
ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, свыше 90 из них получили статус резидента, дающий значительные льготы.
Промышленность
Москва 2023
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