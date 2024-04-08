Москва 08 апреля 2024, 14:30 Производители Москвы нарастили выпуск оборудования для промышленности и коммунального хозяйства Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичные обрабатывающие предприятия достигли рекордных результатов по итогам 2023 года — рост составил 22,3% без учета нефтепереработки. В частности, в Москве наращивают выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе для промышленности и коммунального хозяйства, чему способствует городская поддержка. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Например, по итогам года в два раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30% — счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20% — оборудования для фильтрования или очистки газов», — перечислил Овчинский.

Реклама

Кроме того, в прошлом году московский производитель решений на базе суперконденсаторов «Тайтэн Пауэр Солюшн» в три раза увеличил объемы выпуска систем накопления энергии. На сегодняшний день компания предлагает около 30 устройств, включая источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их используют в разных отраслях, в том числе в промышленности, энергетике, связи и транспорте.

По словам генерального директора предприятия Владимира Ворожейкина, продукцию компании применяют, чтобы обеспечивать качественное электроснабжение нагрузки при сбоях, накапливать и хранить энергию в системах аварийного электропитания и для других целей. В промышленности и транспорте устройства используют для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого.

«Сегодня компания реализует ряд проектов общей мощностью более 15 мегаватт, что эквивалентно годовой мощности потребления энергии десяти технопарков „Слава“, на площадке которого мы работаем», — отметил Ворожейкин.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Другой московский производитель «Промприбор-Р» в 2023 году увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40%. Благодаря таким устройствам определяют качественный или количественный состав смесей газов в воздухе и предупреждают возникновение ЧП. Подобная продукция необходима для контроля воздуха, обнаружения утечек, измерения концентраций горючих и токсичных паров в воздухе. Газоанализаторы от столичного производителя востребованы у предприятий Москвы, в том числе в химических, газотранспортных, водных компаниях, а также на АЗС, в паркингах.

Предприятие смогло нарастить выпуск благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Например, ассортимент компании пополнили сверхкомпактным газоанализатором, универсальным течеискателем и датчиком во взрывозащищенном и арктическом исполнениях.

Производитель наращивает локализацию изделий. В прошедшем году здесь наладили выпуск плат для газоанализаторов. Также предприятие активно сотрудничает с городом — побывать на производстве можно в рамках проекта «Открой#Моспром».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская производственная компания «Ленточные пилы», в свою очередь, в 2023 году увеличила выпуск пил для обработки твердых металлов в восемь раз. Такой инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что рост обрабатывающей промышленности столицы за 2023 год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.

По поручению Собянина в городе реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также доступен ряд антикризисных инструментов.