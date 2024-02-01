Москва 01 февраля 2024, 07:23 Производитель из Москвы выпустил более 100 мобильных комплексов для связи в труднодоступных местах Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Инкарнет» разработала и выпустила мобильные комплексы для организации связи в труднодоступных и отдаленных местах. Эти портативные устройства помогут в работе поисковых отрядов и экстренных служб, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня столичные предприятия вносят значительный вклад в развитие телекоммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Поддержка города, а также развитая бизнес-среда позволяет компаниям развивать инновационные решения и обеспечивать рынок высокотехнологичной продукцией», — заявил он.

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По словам Овчинского, московская компания «Инкарнет» за прошлый год выпустила больше 100 комплексов для организации связи в труднодоступных местах. Эти устройства весят всего два с половиной килограмма. Они поддерживают стандарты мобильной передачи данных 3G и LTE и работают при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Комплексы объединяют каналы мобильного интернета сразу от нескольких сотовых операторов связи, обеспечивая стабильную высокую скорость подключения. Работать без подзарядки устройства могут до 12 часов, что позволяет использовать их в туристических походах и во время поисково-спасательных работ.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор компании Антон Есин подчеркнул, что в прошлом году мобильный комплекс использовали в работе несколько поисково-спасательных отрядов. Он как раз помог обеспечить связь в труднодоступных местах.

«С его помощью передавали координаты для спецтранспорта, что помогло спасти жизнь и здоровье людей», — заметил он.

Кроме того, компания «Инкарнет» оснащает оборудованием для интернета поезда дальнего следования и скоростные «Ласточки», частные автомобили, морской и речной транспорт.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся около 720 тысяч человек. Они производят различные товары: от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Столичные власти поддерживают предпринимателей. В Москве существует более 20 системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также ряд антикризисных инструментов.