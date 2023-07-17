Эксклюзив 17 июля 2023, 19:38 «Приведет к неприятным последствиям». Эксперт раскритиковал решение убрать паркоматы в Москве Эксперт по транспорту Ян: не всем удобно пользоваться приложениями для оплаты парковки РИА «Новости»

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Московские власти приняли решение демонтировать практически все паркоматы. Устройства для оплаты оказались не востребованы: на них приходится менее 1% всех транзакций, в то время как 95% платежного трафика идет через приложение, заявили в дептрансе столицы.

Зачем лишать Москву паркоматов

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с «360» рассказал, что до 5% пользователей столкнутся с проблемами в оплате парковки из-за решения московских властей демонтировать паркоматы и оставить их лишь в самых популярных местах.

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По словам эксперта, в эту категорию попадают люди, которые испытывают сложности с использованием мобильных приложений.

Эта категория москвичей больше доверяет физическим способам оплаты. Для них мера может привести к неприятным последствиям. Роберт Ян

Хотя паркоматами пользуются не очень много автовладельцев, несправедливо их убирать, добавил Ян. Он предположил, что истинная причина инициативы — высокие затраты на обслуживание при небольших доходах.

«Каршеринг, например, убыточный сам по себе. Но его поддерживают в Москве. На мой взгляд, есть причина, которая не связана с тем, что озвучили», — допустил эксперт.

РИА «Новости»

Как инициатива отразится на ситуации с парковкой в центре Москвы

На сегодня в Москве наблюдается тенденция к минимизации проблем с парковкой в центре города, отметил Ян.

«Практически все крупные города мира поставили цель в 2035 году удалить личный транспорт из центра города, в том числе Москва. Есть принудительные способы для этого — запрет въезда, а есть экономические — повышение стоимости парковки», — напомнил собеседник «360».

В российской столице не самая высокая стоимость парковки по сравнению с другими странами и действует много льгот для разных категорий граждан, добавил эксперт.

РИА «Новости»

Что может решить проблему с парковками в центре?

По словам Яна, необходимо ужесточить меры для водителей, паркующихся в центре города, поскольку личный автомобиль — не самый лучший способ передвижения по мегаполису.

Есть более доступные средства для передвижения, которые предоставляют комфорт и удобство, — те же самые каршеринг и такси. Роберт Ян

Однако москвичи на личных автомобилях относятся необоснованно презрительно к тем, кто использует общественный транспорт. Жителям нужно искоренять такое отношение, чтобы разгрузить ситуацию на дорогах, подытожил эксперт.