Москва 07 февраля 2024, 11:29 Прибор для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров разработали в Москве Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель разработал и начал выпускать RFID-считыватели, идентифицирующие объекты на расстоянии до 15 метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работает свыше 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится более 20 тысяч человек. В последние годы московские компании активно наращивают производство продукции собственной разработки, отметил Овчинский.

«Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Прибор, созданный производителем SAUK, размещается рядом со шлагбаумом и пропускает определенный транспорт на специальные накопительные площадки, расположенные неподалеку от выхода из аэропорта. В автомобили помещают специальные радиометки, которые устройство считывает на дистанции до 15 метров. Такие приборы используют на складах и производствах, чтобы вести учет товаров. Также устройства позволяют контролировать доступ транспорта на закрытых территориях и парковках и применяются в антикражных системах.

Российская продукция импортозаместила западное оборудование благодаря качеству, надежности и локализации производства. Считыватели и их метки популярных иностранных марок прекращают поставлять в Россию, а отечественным компаниям, установившим их в прошлом, западные организации отказывают в техподдержке.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промплощадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице сформировались комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Чтобы масштабировать и развивать промышленные производства, в 2022 году в Москве создали кластер фотоники и микроэлектроники. В него входят 57 ведущих компаний.