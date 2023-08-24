Москва 24 августа 2023, 10:05 Построить копию МКАД. Гостям Московского урбанфорума расскажут о дорожном хозяйстве Мастер-классы по теме дорожного хозяйства пройдут на МУФ-2023 в «Лужниках» Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Гости Московского урбанистического форума смогут познакомиться с профессией работника дорожного хозяйства в «Лужниках». Тематические мастер-классы проходят в спорткомплексе до 10 сентября каждый день, кроме понедельников.

Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» помогут юным посетителям МУФ-2023 правильно нанести дорожную разметку. Специальная техника и краска не понадобятся — дети будут использовать трафареты и мелки.

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На другом занятии ребята смогут собрать копию Московской кольцевой автомобильной дороги. Это один из основных транспортных элементов столичной инфраструктуры — каждый день по МКАД проезжают более одного миллиона автомобилей.

Участники мастер-класса будут строить из объемных пенопластовых блоков в виде частей дорожного полотна: тротуара, бордюров и других конструкций. Когда дорога будет готова, с ней можно играть, запуская радиоуправляемые или обычные модели машин.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Посетителям занятия «Дорожный пирог» расскажут, из чего состоит дорожное покрытие. Гостям поставят задачу правильно собрать макет участка дорожного полотна, похожего в разрезе на слоеный пирог. Ребята сформируют его из поролона разных цветов. Каждый слой и оттенок обозначает настоящий пласт дороги.

Тем, у кого что-то не получится с первой попытки, помогут специалисты дорожного хозяйства. Дети не только получат знания об устройстве столичных дорог, но и заберут домой самостоятельно сделанный сувенир.

Кроме того, на Аллее Славы в «Лужниках» работает выставка коммунальной и спасательной техники. Здесь представили 90 машин, 38 из которых принадлежат ГБУ «Автомобильные дороги». Посетители Московского урбанфорума могут увидеть асфальтоукладчик, каток, фрезу, разметочную и механическую подметально-уборочную машины, технику с навесным оборудованием для промывки дорог и для распределения противогололедных материалов, а также несколько ретроавтомобилей дорожных служб.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

ГБУ «Автомобильные дороги» — крупнейшая европейская организация дорожно-коммунального хозяйства. В любое время года 30 тысяч сотрудников круглые сутки заботятся о чистоте Москвы и безопасности транспортных артерий города.

Специалисты участвуют в благоустройстве столицы и капитальном ремонте дорожно-мостовых сооружений. Работники ГБУ занимаются озеленением и цветочным оформлением Москвы, наносят дорожную разметку и обновляют межбарьерные ограждения. ГБУ выпускает асфальтобетонные смеси на 10 собственных заводах для дорожного ремонта.

В составе госучреждения работает собственное управление метеоразработок. Кроме того, внутри «Автомобильных дорог» создали аварийно-спасательное формирование для ликвидации последствий ДТП.