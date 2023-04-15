Москва 15 апреля 2023, 12:16 Порядок после долгой зимы. МНПЗ принял участие в субботнике в Капотне Сотрудники и волонтеры МНПЗ вышли на субботник в Капотне 15 апреля

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В Москве и Подмосковье проведут генеральную уборку: столичный регион преобразят после зимы. В субботниках активное участие принимают сотрудники и волонтеры Московского НПЗ. Вместе с жителями Капотни они вышли на субботник 15 апреля, чтобы привести район в порядок.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Юго-Восточного округа Москвы Наталья Манжула напомнила, что общегородские массовые субботники в середине весны уже стали традицией.

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«Сегодня мы наводим порядок после долгой зимы. <…> В районе Капотня сегодня у нас самым главным помощником традиционно выступает Московский НПЗ», — подчеркнула она.

Работники завода и волонтеры — 400 человек — вооружились необходимым инструментом, чтобы обновить прилегающую к МНПЗ территорию: у пруда добавили стеклянное ограждение, отмыли от зимней грязи стенды и высадили новые деревья.

Завод, подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев, принимает самое активное участие в благоустройстве Капотни. С 2011 года предприятие поддержало 85 городских экологических проектов.

«Наши волонтеры принимают участие в акции по уборке территории, по озеленению. С 2011 года прошло уже больше 80 мероприятий, городских экологических проектов, за это время высажено больше 4,5 тысячи деревьев», — уточнил он.

Скоро площадь перед памятником героям-нефтяникам украсят туями. А пока у завода кипит работа — в сквере, на пешеходных дорожках и у пруда.

«Сотрудники вышли на прилегающие к заводу территории — пешеходные зоны и берег пруда, — чтобы сгрести старые листья, обновить монумент воинам Великой Отечественной войны, высадить новые деревья и привести все вокруг», — подчеркнул Казанцев.

В рамках благоустройства Капотни Московский НПЗ реализует проекты, направленные на то, чтобы сделать район еще комфортнее. Его сотрудники вместе с местными жителями и экологами ежегодно участвуют в экологических акциях, городских субботниках и месячниках по уборке и благоустройству городских территорий.

В Капотне по просьбам жителей восстановили памятники Победы в Великой Отечественной войне. Ухаживают за ними волонтеры МНПЗ.

Силами завода благоустроили местный пруд: поставили стеклянное ограждение и новые плавающие домики для лебедей. У водоема за многие годы сформировалась своя уникальная экосистема: в нем обитают пресноводные черепахи, есть рыба, прилетают утки, чайки и семья белых парковых лебедей.