Москва 14 декабря 2023, 09:05 Полуметровые сугробы и заносы. Циклон «Ваня» принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков Тишковец: до 30% от месячной нормы осадков выпадет в Москве из-за циклона «Ваня» Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Столичный регион находится во власти мощного средиземноморского циклона «Ваня». Он принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков, а местами вырастут рекордные для первого месяца зимы полуметровые сугробы. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки в столице выпало около четырех миллиметров осадков, а высота снежного покрова варьируется от 31 до 40 сантиметров. Это в 2,5 раза больше положенной климатической нормы.

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«В четверг сохранятся январские морозы, под утро было -11,6, в течение дня не выше -7…-10 градусов. Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном „Ваня“, центр которого сместится с восточных Карпат к берегам Южного Буга», — предупредил метеоролог.

Рекорды 57-летней давности

Он добавил, что в столице будет облачно, продолжит идти снег. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет. Но вечером погода ухудшится, ночью из-за снегопада видимость на дорогах составит только 200-700 метров. Водителям нужно быть крайне острожными из-за снежных заносов и переметов. В пятницу, 15 декабря, лучше отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт.

«Вероятен повтор суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 миллиметра», — сообщил Тишковец.

РИА «Новости»

Хороший снегопад для русской зимой

Вечером 15 декабря снегопады ослабеют, а затем и вовсе прекратятся. Можно будет разгребать завалы. Но Тишковец посоветовал не называть происходящее «снегопадом века».

«Просто хороший снегопад, которые время от времени случаются русской зимой», — отметил он.

Метеоролог добавил, что такая погода создаст идеальные условия для катания на лыжах.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда до 21:00 14 декабря. Водителям и пешеходам следует быть предельно аккуратными. Первым — соблюдать дистанцию и снижать скорость, вторым — переходить дорогу только на зеленый. Местами будет метель, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Затем начнутся перепады температур, столбики термометров опустятся до нуля градусов.