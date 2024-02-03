Москва 03 февраля 2024, 07:20 Почти три тысячи тонн блинного теста изготовила московская компания в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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За прошлый год компания «Теремок» изготовила более 2,8 тысячи тонн блинного теста для собственной сети ресторанов русской кухни в Москве. Увеличить объемы производства ей помогли меры поддержки от столичных властей, рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.

Она отметила, что столичные производители готовых продуктов питания поставляют изделия крупным торговым сетям, сервисам онлайн-заказов, транспортным и другим компаниям.

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«Город способствует развитию предприятий отрасли, предоставляя им всестороннюю поддержку. Значительную роль в этом играет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает финансовую помощь компаниям», — подчеркнула Степанова.

В прошлом году компания получила от фонда 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Это позволило предприятию за год изготовить свыше 2,8 тысячи тонн блинного теста, из которого испекли более 28 миллионов блинов.

Выделенные фондом средства направили на закупку отечественного промышленного оборудования для производственно-распределительного цеха компании в Москве. Площадь цеха — около шести тысяч квадратных метров.

Всего за 2023 год там подготовили более 15 тысяч тонн продукции: тесто и начинку для блинов, основу для супов, заготовки для вторых блюд и салатов. Производственно-распределительные цеха также работают в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров пояснил, что для обеспечения качества блюд и строгого соблюдения стандартов и рецептуры компания готовит на высокотехнологичном отечественном оборудовании. Его разработали специально для предприятия.

«За двадцать пять лет работы в наших заведениях испекли более 390 миллионов тонн блинов. Мы планируем и дальше открывать новые рестораны, наращивать объемы производства, развивать производственно-распределительные цеха», — заявил он.

В сети «Теремок» работают 334 ресторана в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В них трудятся более пяти тысяч человек. Ежегодно посетителями кафе становятся более 32 миллионов гостей. Компания не использует замороженные полуфабрикаты и консерванты — тесто и ингредиенты для блинов и каш, основы для супов и салатов ежедневно производят в собственных цехах.

В Москве активно развивается производство. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 720 тысяч человек. Они производят различные товары: от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых.

Столичные власти поддерживают предпринимателей. В Москве существует более 20 системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также ряд антикризисных инструментов.