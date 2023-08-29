Москва 29 августа 2023, 18:51 Победу в номинациях премии «Лучший промышленный дизайн России» одержали 15 столичных проектов

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В Москве подвели итоги премии «Лучший промышленный дизайн России» по трем номинациям — «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Всего победу одержали 20 проектов, из них 15 — столичные. Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова рассказала об особенностях и целях премии.

Правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкульта России учредило ее летом 2023 года. Как отметила Степанова, заявки на участие в премии подали более 500 компаний со всей страны.

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«Сегодня здесь состоялось вручение наград первой российской премии „Лучший промышленный дизайн России“. Предприятия и дизайн-бюро, дизайн-студии из 36 регионов Российской Федерации. Более 500 заявок нам поступило», — сказала она.

В рамках премии специалисты оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Также можно было получить приз зрительских симпатий по итогам народного голосования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

Степанова пояснила, что «Дизайн-продукт» — это уже готовый продукт, который есть на рынке. А «Дизайн-прототип» — новые креативные идеи, которые в перспективе тоже появятся на рынке.

Мы верим, что это первая премия, но не последняя. В следующем году мы обязательно ее будем развивать, создавать новые категории. <…> Очень рада видеть наши промышленные предприятия, которые так довольны получить заслуженную награду. Большая благодарность за то, что они работают над промышленным дизайном, думают о качестве и удобстве пользования и, конечно, эстетической стороне продукции, которую выпускают. Дарья Степанова

Самая главная цель этого мероприятия — поддержка предприятий, которые заботятся об эстетике и качественном применении новых технологий.

«Сейчас очень большие вызовы стоят перед нашей промышленностью. Мы очень хотим поддержать тех, кто, помимо объема в производстве, еще и заботится о том, чтобы наполнять наш рынок качественной продукцией, которая была бы достойна наших граждан», — добавила Степанова.

Победителем в номинации «Дизайн-продукт» стала компания «Лассард», которая представила станок для лазерной резки металла — OPTIMUM F. По словам гендиректора Олега Нефедова, предприятие также получило приз народного голосования.

Это так значимо для нас, потому что мы все-таки делаем станок не для себя или не для экспертов, а для партнеров, клиентов, других предприятий. И это очень важно. Олег Нефедов

Нефедов добавил, что в компании происходит симбиоз молодой команды и тех сотрудников, которые давно работают в отрасли. А премия — это оценка работы коллектива и большая честь для всего предприятия, заключил гендиректор.