Москва 01 марта 2024, 07:28 Платежные терминалы московского производителя включили в реестр Минпромторга Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные производители создают высокотехнологичную продукцию, обеспечивая технологический суверенитет страны. Компания «Терминальные Технологии» разработала и создала два типа устройств для безналичной оплаты. Обе разработки попали в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичные компании регулярно разрабатывают и производят уникальную и высокотехнологичную продукцию. Они обеспечивают независимость страны во многих сферах», — заявил он.

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По словам Овчинского, «Терминальные Технологии» создали два типа платежных устройств. Одно из них — валидатор для оплаты проезда в городском транспорте. Другое — POS-терминал для вендинговых аппаратах с едой, напитками и снеками. Обе разработки внесли в реестр Минпромторга, благодаря чему компания может участвовать в крупных госзакупках.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Оба устройства компании производят в столице. Валидаторы уже устанавливают в городском транспорте Москвы и Московской области, их поставляют в другие регионы страны. POS-терминалы используют в вендинговых автоматах и на автомойках самообслуживания.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам генерального директора компании Игоря Сухоставского, «Терминальные Технологии» совмещают полный цикл R&D (research and development — научные исследования и технологические разработки) с экспериментальным и массовым производством отечественных валидаторов. Локализация разработки и производства позволяет сохранить независимость страны от импорта и развивать промышленность. Причем продукцией компании интересуются не только в России.

Уникальные технологии, используемые в платежных терминалах Vendotek, являются одними из лучших в мире, что позволило поставлять российскую электронику в 20 стран мира, даже в Китай. Игорь Сухоставский гендиректор «Терминальных Технологий»

POS-терминалы компании поставляют в Армению, а автоматизированную систему оплаты проезда со считывателями банковских карт внедрили в Узбекистане. Выходить на новые дружественные рынки столичным производителям помогает центр «Моспром», который организовывает участие в бизнес-миссиях, выставках и конференциях.

Столичные власти поддерживают местных производителей, создавая комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Бизнес может воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.