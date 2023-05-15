Москва 15 мая 2023, 18:22 От окаменелостей до призраков. Пятнадцать фактов и легенд московского метро РИА «Новости»

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О Московском метрополитене, который 15 мая отметил 88-летие, ходит множество мифов и легенд. Но есть и не менее интересные факты — от особенностей строительства до древних находок в мраморной плитке, выложенной на станциях. Самые увлекательные истории о столичной подземке — в материале «360».

Девять необычных фактов о московском метро

1. Метро появилось благодаря червям

Первые станции метро приходилось строить вручную: тоннели выкапывали не специальными машинами, а кирками и лопатами. Процесс стал в разы легче, когда англичанин Марк Брунель придумал «проходческий щит» — автоматизированную конструкцию для прокладки тоннелей.

По легенде, он изобрел это благодаря корабельным червям: Брунель заметил, что голова червя покрыта прочной раковиной с зазубренными краями. Именно с ее помощью он мог буравить дерево, оставляя на стенках позади себя защитный слой извести.

В СССР для строительства московского метро такие щиты стали применять с 1934 года. Первую машину купили в Англии, но спустя несколько месяцев советские конструкторы смогли собрать отечественный аналог — через пару лет таких щитов было уже больше 40.

Фото: Flickr/Vincent Guander Wang

2. Из наземки в подземку за неделю

Московское метро начали строить в ноябре 1931 года. Тогда планировали, что этот вид транспорта будет наземным: под землей должны были располагаться только небольшие участки трассы в самом центре столицы.

Однако в начале 1932 года 27-летний инженер управления Метростроя Вениамин Маковский предложил строить метро на глубине 35 метров — для сравнения, такой высоты достигают десятиэтажные дома. Его идея не понравилась почти никому, ведь в СССР опыта таких работ не было. Но Иосиф Сталин одобрил задумку — план подземки создали всего за неделю.

РИА «Новости»

3. Схему метро Москвы сделали разноцветной ради иностранцев

Метро заработало в столице 15 мая 1935 года — тогда оно состояло из 13 станций и двух линий: от «Сокольников» до «Парка культуры» и от «Смоленской площади» до «Библиотеки имени Ленина».

Со временем метро разрасталось, его схема становилась сложнее, но оставалась черно-белой. Цветной она стала только в 1957 году — из-за иностранных студентов, которые приехали в СССР перед началом Всемирного фестиваля молодежи. Многие из них не понимали русский язык, поэтому объяснить маршрут гостям было сложно.

Чтобы студенты могли проще ориентироваться в метро, схему сделали цветной: три ветки раскрасили в синий, зеленый и красный, а Кольцевая линия стала коричневой. Такой цвет выбрали неслучайно — он получался при наложении трех красок друг на друга во время печати.

Фото: сайт общества коллекционеров «Наше метро» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

4. Война не остановила строительство

В годы Великой Отечественной войны строительство метро не прекращалось: строители продолжали работать над запуском третьей очереди подземки. Новые станции появлялись на юге и востоке столицы. За годы войны удалось возвести более 13 километров тоннелей и открыть сразу семь новых станций.

5. Московское метро не работало всего один день

Во время войны не останавливали не только расширение метро Москвы, но и его работу. Жители использовали подземку не только как транспорт, но и как бомбоубежище. На платформах и в тоннелях во время авианалетов противника прятались сотни тысяч человек.

Метро работало для москвичей каждый день, кроме 16 октября 1941 года. В тот день его впервые закрыли по приказу члена президиума Верховного Совета СССР Лазаря Кагановича. Враг подступал к Москве, и, опасаясь, что метрополитен попадет в руки фашистов, Каганович велел частично затопить его и частично заминировать.

План в действительность так и не привели — приказ отменили вечером того же дня, и 17 октября метро снова заработало.

РИА «Новости»

6. Метро сменило род

Слово метро изначально было мужского рода. Поэтому лозунги советских времен звучат странно для современных россиян, которые привыкли, что род метро средний.

«Наш метро — лучший в мире!» — писали на старых плакатах.

Хотя само слово «метрополитен» в Москве в первый раз произнесли еще в 1901 году.

7. Мозаика из блокадного Ленинграда

Мозаику, которая сейчас расположена на «Новокузнецкой», собрали в Ленинграде во времена блокады. Сперва над ней работали три человека — мастер-мозаичист Владимир Фролов и два его ученика, но потом остался только сам Фролов. Когда мастер завершил работу, он скончался от истощения.

Мозаики доставили в Москву, чтобы установить на «Павелецкой», но там они уже не были нужны. Никто не верил, что Фролов сможет сделать работу в таких условиях, поэтому проект изменили. Чтобы его труд не пропал, архитектор «Новокузнецкой» решил установить мозаики там.

РИА «Новости»

8. «Смоленская» и «Арбатская» раздвоились

В московском метро есть две «Арбатские» и две «Смоленские» станции. Так произошло из-за авиаудара противника в годы войны. Бомба упала в тоннель между двумя станциями, который тогда залегал неглубоко, и разрушила его. В результате приняли решение построить эти станции снова, но гораздо глубже.

Новый участок, который дублировал разрушенный, строили в тайне. Его открыли в 1953 года. Старые станции решили восстановить после войны — в 1958 году их открыли в составе Филевской линии.

РИА «Новости»

9. Рай для палеонтологов

Стены на станциях московского метро облицованы мрамором и известняком, в некоторых из них можно увидеть окаменевших обитателей древних морей. Для этого даже не нужен микроскоп — их размер превышает 50 сантиметров.

Самым старинным окаменелостям, которые есть в столичной подземке, более 300 миллионов лет, а самым молодым — не менее 70 миллионов. Там есть окаменевшие кораллы, губки, морские ежи, морские лилии, гастроподы, брахиоподы и другие вымершие виды.

Сайт мэра и правительства Москвы

Шесть мифов и легенд московского метро

1. «Метро-2»

Есть легенда, что под действующим метрополитеном, на глубине от 50 до 120 метров, построили вторую систему подземки, которая получила название «Метро-2». Секретные станции, по слухам, создавали в 1930-е годы по приказу Сталина — чтобы эвакуироваться в случае войны.

Считается, что попасть в «тайное метро» можно из Кремля, через служебные помещения красной ветки. «Метро-2» готово для проживания правительства — там есть как провизия, так и «ядерная кнопка».

Карта «Метро-2», составленная военной разведкой США. опубликована в докладе «Military forces in transition. Department of Defence. 1991» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

2. Секретный бункер Сталина

Одна из веток «Метро-2» якобы ведет в секретный бункер-бомбоубежище Сталина, который находится под его дачей в Кунцеве. Туда же проложен автомобильный тоннель, начинающийся у общественной приемной Минобороны на Мясницкой улице и проходящий через Кремль.

Объект, о котором идет речь, засекречен до сих пор — неизвестно, для каких целей его использовали.

Фото: сайт «Бункер-42 на Таганке» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

3. Кольцевая линия московского метро — по зодиаку

Множество легенд и суеверий связывают с Кольцевой линией московского метрополитена. Например, астрологи считают, что столица поделена на 12 секторов, каждый из которых связан с определенным знаком зодиака.

Овну соответствует «Курская», Тельцу — следующая за ней «Таганская» и так далее. Однако неясно, на какие преимущества могут рассчитывать люди, рожденные под определенным знаком зодиака, на «своей станции».

Своя примета есть и у студентов. Они считают, что перед экзаменами нужно проехать по Кольцевой полный круг: тогда сдать предмет будет проще.

Станция метро «Комсомольская» (кольцевая) московского метрополитена / РИА «Новости»

4. Станция метро «Физтех»

Есть легенда и о станции метро «Физтех», которую якобы строили в середине 1990-х годов. Она должна была появиться на серой ветке, сразу после «Алтуфьевской», но так и не открылась. При этом на картах подземки название новой станции появлялось, но на короткое время.

Этом миф родился благодаря студентам МФТИ, отмечавших 1 апреля 1996 года. Они в шутку подклеили название «новой станции» к реальным схемам метрополитена. Дополнение скоро заметили, наклейки удалили, но «Физтех» успел попасть в разные справочники, которые не проверили информацию.

Но теперь шутка стала реальностью: станция метро с таким названием действительно появится в Москве. Только не на серой, а на салатовой — Люблинско-Дмитровской линии.

РИА «Новости»

5. Эскалатор-убийца

На «Воробьевых горах» был нерабочий эскалатор — по легенде, его отключили из-за множества жертв. Якобы эскалатор стал двигаться с огромной скоростью, убивая и калеча всех пассажиров, которые были на нем.

Реальная история гораздо проще и без погибших или раненых. Станция находится на Лужнецком метромосту, который строили в спешке. Поскольку при строительстве добавляли соль, чтобы бетон не мерз, мост растрескался уже через год. В 1963 году станцию и мост решили закрыть — они вновь заработали только через 19 лет. А эскалатор после реконструкции решили не восстанавливать.

РИА «Новости»

6. Привидения московского метро

Есть много мифов о привидениях, обитающих в тоннелях столичной подземки. Самыми известными считаются Черный машинист и Путевой обходчик.

По легенде, в конце 1990-х в тоннеле сошел в рельсов и загорелся один из поездов. Машинист смог довезти состав до платформы и вывести пассажиров, но сам скончался через три дня в больнице. Пожар начался из-за неисправности вагонов, находившихся в аварийном состоянии, но начальство свалило всю вину на погибшего, не выплатив его семье никакой компенсации. После этого работники метро стали часто встречать в тоннелях человека с обгоревшей кожей — Черного машиниста, ищущего справедливости.

А Путевой обходчик, по легенде, не ищет справедливости, а просто продолжает работу. По словам сотрудников Сокольнической линии, раньше там работал мужчина, который 40 лет был обходчиком. Он умер в 82 года, однако не перестал выполнять свои обязанности, поэтому сотрудники часто видят его призрак в тоннелях.