Москва 03 марта 2023, 08:27 Овчинский: железобетонные конструкции спорткомплекса начали устанавливать в Басманном районе Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Строители приступили к установке железобетонных конструкций будущего спортивного комплекса, который возводят в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Спорткомплекс строят на Малой Почтовой улице в Центральном административном округе. Общая площадь объекта составит свыше трех тысяч «квадратов». В новом спортивном комплексе смогут работать порядка 70 специалистов. По словам Овчинского, договор о строительстве объекта по программе стимулирования создания мест приложения труда подписали в 2022 году.

«В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей. Инвестор уже приступил к возведению железобетонных конструкций будущего спорткомплекса», — отметил он.

Вице-президент ГК «Гранель» Андрей Цвет подчеркнул, что реализация этого проекта позволит открыть новые рабочие места и даст возможность желающим заниматься спортом рядом с домом.

Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и всего мегаполиса в целом. Андрей Цвет Девелопер, вице-президент ГК «Гранель»

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда нацелена на реализацию комплексной застройки новых районов города. По условиям договора предпринимателя частично или полностью освобождают от уплаты средств за видоизменение земельного участка, на котором ведется строительство жилых домов, если тот инвестирует в возведение объектов под новые рабочие места.

Сначала городская программа была направлена на строительство исключительно промышленных зданий. Но спустя время перечень серьезно расширили, в частности, по запросам бизнеса. На сегодняшний день у предпринимателей появилась возможность получать льготы при строительстве социально значимых объектов. В декабре 2021 года в программу включили гостиницы. Весной 2022 года в нее также добавили объекты по оказанию комплексных логистических услуг.

Также инвесторы дали возможность взять на себя обязательства по возведению здания в сжатые сроки и при этом получить повышенные льготы. При создании мест приложения труда на полгода-год она увеличится на 5%, более одного года — на 10%.