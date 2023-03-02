Москва 02 марта 2023, 11:21 Овчинский: выпуск вакцины против инфекционных заболеваний коров запустили в ОЭЗ «Технополис Москва»

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В России создали более дешевый аналог зарубежных вакцин против инфекционных заболеваний коров. Препарат разработала компания «Ветбиохим», чье производство локализовано в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Вакцину «Комбовак-Эндомаст» создали в 2022 году для снижения уровня заболеваемости крупного рогатого скота маститом и эндометритом. Чаще всего этими болезнями страдают высокопродуктивные особи.

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Инфекции чреваты большими экономическими потерями: у коров развивается бесплодие, а молоко становится непригодным и может навредить здоровью людей. Даже если лечение пройдет успешно, оно потребует высоких финансовых затрат. К тому же, есть риск, что прежние удои не восстановятся из-за необратимых изменений тканей молочной железы.

Компания «Ветбиохим» на сегодняшний день производит 36 вакцин, предназначенных для сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Она также выпускает четыре сыворотки иммуноглобулина и 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний.

«В декабре 2022 года на площадке „Печатники“ особой экономической зоны Москвы компания завершила строительство нового завода, инвестировав в запуск предприятия 1,6 миллиарда рублей», — уточнил Овчинский.

Он отметил, что благодаря выпуску нескольких десятков миллионов доз вакцин российский рынок получит востребованные препараты российского производства. Только в 2022 году компания зарегистрировала четыре лекарственных средства.

Препарат «Комбовак-Эндомаст», по данным разработчиков, просто и удобно использовать. Его легко вписать в график плановых прививок против инфекционных болезней в крупных и мелких животноводческих хозяйствах.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев обратил внимание, что вакцинация коров от инфекционного мастита и эндометрита — один из самых эффективных методов профилактики этих заболеваний.

«Препарат, который разработала компания „Ветбиохим“, увеличивает продуктивность и сохранность молочного стада, что обеспечивает высокий экономический эффект», — заметил он.

Зарубежным аналогам российская инновационная вакцина ни в чем не уступает, а ее стоимость более низкая. Поэтому препарат востребован на рынке, подчеркнул Дегтев.

Инновационность и новизну вакцины генеральный директор «Ветбиохим» Александр Кривонос объяснил уникальным составом антигенов. Они обеспечивают эффективность и безвредность для животных. Благодаря вакцинации у последних вырабатывается длительный иммунитет, заболеваемость молочного стада снижается, а качество молока, наоборот, повышается.