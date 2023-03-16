Москва 16 марта 2023, 10:20 Овчинский: возведение промышленного парка в Южном Бутове завершили на 65% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

В Южном Бутове строят промышленный парк в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После сдачи объекта в эксплуатацию там появится 1,8 тысячи рабочих мест, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что соглашение о строительстве технологического промышленного парка подписали в 2021 году. Объект возведут на площади более 57 тысяч «квадратов». В здании разместят предприятия любых видов с небольшим производством.

Реклама

«В строительство парка вложат 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%», — рассказал Овчинский.

В рамках первой очереди строители уже смонтировали каркас зданий, установили мягкую кровлю и фасадов и облицевали производственную часть. На объекте ведут работы по остеклению, установке дверей, ворот и перегрузочных мостов, прокладке инженерных коммуникаций внутри корпуса и подготовке основания под полы.

Во второй очереди смонтировали 95% каркаса. Специалисты укладывают мягкую кровлю и занимаются монтажом фасадов. Параллельно на площадке прокладывают внутриплощадочные инженерные сети — водопровод, канализацию и теплоснабжение.

Директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин отметил, что работа идет с опережением сроков. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в середине этого года. Он подчеркнул, что клиенту предоставят свыше 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров.

«А благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям появится возможность использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы», — пояснил Манунин.

Промышленный парк строят в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Он имеет хорошую транспортную доступность: добраться до здания можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда создана для обеспечения комплексной застройки новых районов. По ее условиям предпринимателя частично и полностью освобождают от уплаты за перемену вида разрешенного использования земельного участка, где возводятся жилые дома, если девелопер дополнительно вкладывает в строительство объекта, в котором предусмотрены новые рабочие места.