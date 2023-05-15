Москва 15 мая 2023, 11:21 Овчинский: цикл бесплатных онлайн-лекций по искусственному интеллекту пройдет в «Московской технической школе»

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Цикл онлайн-лекций «Искусственный интеллект для решения прикладных задач в промышленности» проведут специалисты «Московской технической школы» вместе с коллегами из Московского технического университета связи и информатики. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Образовательный курс рассчитали на 16 часов. Всего в него включили шесть модулей. Они помогут столичным инженерам овладеть основами работы с ИИ и освоить области его применения.

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«Искусственный интеллект — технология, которую активно внедряют в работу предприятий», — отметил Овчинский, добавив, что она способствует модернизации промышленного сектора России.

Благодаря ИИ, обратил внимание руководитель департамента, можно оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда.

«Однако чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому „МТШ“ совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций», — пояснил Овчинский.

Лекции пройдут с 24 мая по 16 июня. На них слушателей подготовят к процессу разработки и применения интеллектуальных автоматизированных информационных систем через изучение базовых моделей ИИ, методики автоматизации и принятия решений и методы построения таких систем.

Во время первого обучающего модуля — 24 и 25 мая — слушателям предоставят общие сведения об искусственном интеллекте. Им расскажут об истории ИИ, объяснят нюансы правового регулирования, перечислят перспективы развития отрасли и передадут много других базовых знаний.

На втором модуле — 31 мая — речь пойдет об основах программирования на языке Python. Третий и четвертый модули, 1 и 7 июня, посвятят изучению основных методов машинного обучения.

С платформой TensorFlow слушателей познакомят в пятом модуле, 8 июня. С ее помощью можно обучать ИИ решению различных задач. В заключительный, шестой модуль 14 и 15 июня включили лекции по основам компьютерного зрения.

Ректор МТУСИ Сергей Ерохин отметил, что вуз на протяжении своей вековой истории остается ведущим отраслевым университетом по выпуску высококвалифицированных кадров в области связи и информационных технологий.

«Наши ученые ежегодно представляют уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения», — перечислил он.

Образовательный онлайн-курс Ерохин назвал ценным источником базовых знаний в сфере искусственного интеллекта с учетом накопленных МТУСИ опыта и компетенций.

После завершения онлайн-лекций полученные участниками знания проверят и выдадут им удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Освоить курс может любой желающий — для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

«Московская техническая школа» — проект правительства Москвы. Его создали в 2021 году, чтобы повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.

Всего «МТШ» откроет девять направлений обучения — «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».