Москва 14 апреля 2023, 07:14 Овчинский: свыше 70 переговоров на бизнес-миссии в Марокко провели московские производители

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Производители Москвы приняли участие в байерской программе центра «Моспром». На выездной сессии в Марокко они представили свою продукцию. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Иностранным партнерам представители предприятий показали профессиональные лазерные граверы и маркираторы, 3D-принтеры, продукты для гигиены полости рта и другие товары.

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«В Касабланке и Рабате в течение трех дней столичные промышленные компании провели более 70 переговоров с дистрибьюторами и представителями власти и бизнес-структур Королевства Марокко», — отметил Овчинский.

По его словам, московские компании достигли серьезных результатов. Среди них — предложение об участии в тендерах на поставку продукции крупным корпорациям.

«Например, производитель оборудования в сфере безопасности получил предложение от Национального агентства портов», — уточнил руководитель Департамента.

Заинтересовались зарубежные партнеры и закупкой столичного оборудования для чистки, сварки и резки металлов и нанесения гравировки.

В рамках встречи с Национальной железнодорожной компанией марокканская сторона предложила столичному производителю оборудования неразрушающего контроля принять участие в тендере.

Условия заключения контракта на поставку московских 3D-принтеров обсудит с дистрибьютором из Марокко производитель аддитивного оборудования. А дистрибьюторы медикаментов и косметических средств в африканские страны проявили интерес к экспорту столичных продуктов для гигиены полости рта.

Директор по экспорту компании «Глобал Дент» Анна Рябоконь уточнила, что в рамках бизнес-миссии предприятие провело более 15 встреч с потенциальными партнерами, в том числе и на государственном уровне.

«Нам удалось выявить ключевые аспекты внутреннего рынка, которые являются определяющими для установления партнерства. Мы получили обратную связь по продуктам», — сказала она.

Последнее, пояснила Рябоконь, поможет составить выгодное и комплексное предложение, чтобы укрепить экономические отношения между странами, открыть рынок Африки и увеличить оборот экспорта компании.

В рамках бизнес-миссии столичные производители также встретились с торговым представителем России в Марокко, марокканских ведомств и членами Торгово-промышленной палаты Касабланки и Сетат.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой экспортеров столицы. Он находится в ведомстве Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Эксперты центра анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику. Она помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.