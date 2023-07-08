Москва 08 июля 2023, 12:08 Овчинский: свыше 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий примут участие в спартакиаде «Моспром»

Читать 360tv в

В Москве закончилась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023». В ней примут участие более 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий столицы. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Первые отборочные соревнования для участников спартакиады, среди которых — представители 177 фабрик и заводов, состоятся уже 15 июля. Впервые в «Моспром-2023» соревноваться будет 41 предприятие.

Реклама

«Постоянный диалог с участниками помогает нам улучшать условия проведения игр, привлекать новых амбассадоров, расширять список спортивных дисциплин. В этот раз спортсмены смогут впервые выяснить, кто сильнейший в дартсе и тэг-регби. Кроме того, для представителей лиги вузов и колледжей регистрация еще идет, всего в этом году мы ожидаем более шести тысяч участников», — уточнил Овчинский.

В числе предприятий — новичков спартакиады — оказались производитель снеков «Москарт», часовая компания «Романофф», предприятие «Хирана+», специализирующееся на производстве аппаратов ИВЛ, хлебобулочный комбинат «Коломенский» и другие столичные производители.

Состязания сразу по нескольким видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису и плаванию — запланировали на первый день отборочных соревнований, 15 июля. Завершатся они 26 августа.

Сотрудникам промпредприятий предстоит проверить свои силы в 12 видах спорта: бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике. Они будут соревноваться в баскетболе в формате 3×3, волейболе, настольном теннисе, покажут себя в хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Финал «Моспром-2023» состоится в сентябре в спортивном комплексе «Лужники».

В этом сезоне в рамках спартакиады организовали отдельную лигу для учащихся колледжей. В сентябре их ждет борьба за первые места. Игры для лиги вузов проведут в этот же период.

Зарегистрироваться на соревнования и следить за новостями можно на сайте проекта и в социальных сетях.