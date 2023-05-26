Москва 26 мая 2023, 07:17 Овчинский: свыше 1,3 тысячи человек посетили экскурсии «Открой#Моспром» за неделю Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 50 фабрик и заводов столицы посетили участники экскурсий за первую неделю проекта «Открой#Моспром». С работой предприятий за этот период ознакомились свыше 1,3 тысячи человек, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что мероприятия проекта очень популярны у горожан и туристов. Третий сезон «Открой#Моспром» начался 15 мая и за первые семь дней снова подтвердил свою востребованность.

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«Новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города», — напомнил Овчинский.

По его словам, до конца мая планируется организовать еще около 100 туров по фабрикам и заводам Москвы. Записаться на них можно на сайте проекта.

Как прошли ночные экскурсионные туры

На ночной экскурсии на завод «Микрон» посетители познакомились с процессом формирования и снятия микросхем с кремниевых пластин. Гостям также показали, как происходит производство чип-модулей и транспортных билетов. Узнали гости и как устроены чистые производственные помещения.

На спецэкскурсии «Ночь в Очаково» экскурсантов познакомили с производством напитков. Участники увидели бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом и линии розлива, узнав много нового о том, как организовано современное производство напитков.

В офисе VK гостям рассказали о проектах и сервисах IT-компании. Кроме того, гости смогли подняться на обзорную площадку и полюбоваться видом с высоты 22-го этажа.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кто еще участвует в проекте

В рамках третьего сезона экскурсии будут проходить до 31 мая. Желающие смогут отправиться на предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва». Свои двери для посетителей откроет кондитерский концерн «Бабаевский» и производитель чипсов «Московский картофель».

Участвуют в проекте и предприятие по выпуску лифтов «Мослифт», завод «МЭЛ», музеи «Роза Эйнема» и ПАО «Ил», государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и многие другие.

График экскурсий на 2023 год можно посмотреть на официальном сайте проекта.