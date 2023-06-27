Москва 27 июня 2023, 11:25 Овчинский: строительство ТЦ в Кузьминках по городской программе завершили на 70% пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Строительство торгового центра по городской программе в Кузьминках завершили на 70%, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он уточнил, что инвестор реализует объект многофункциональный ТЦ площадью 52,6 тысячи квадратных метров.

Торговый центр строят на Зеленодольской улице. Столичные власти заключили соглашение с компанией из структуры ПИК в 2021 году.

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«В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда инвестор возведет многофункциональный торговый центр в районе Кузьминки. В результате там появится две тысячи новых рабочих мест», — заявил Владислав Овчинский.

Он добавил, что строители уже завершают монолитные работы и устройство фасадов. В то же время специалисты приступили к возведению внутренних перегородок и прокладке инженерных сетей.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В новом ТЦ появятся точки розничной торговли и общественного питания, а внешний вид здания будет соответствовать архитектурному облику района. Одними из отличительных черт станут объемные массивные группы. Там же можно будет увидеть стеклянные купола атриумов, витражи и перфорированные металлические фасадные панели.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Благодаря действию городской программы стимулирования создания мест приложения труда в столице идет комплексная застройка районов. Девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земель, на которых они возводят жилые дома — при условии, что они дополнительно вложатся в строительство объектов, на которых появятся новые рабочие места.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В самом начале действие программы распространяли лишь на строительство промышленных объектов и офисов, однако позже перечень расширили. Теперь инвесторы могут получить льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения, спорта, культуры, общественного питания, гостиниц и торгово-развлекательных центров.

Строительство еще одного ТЦ продолжается на Элеваторной улице в Москве. Объект создаст 430 рабочих мест.