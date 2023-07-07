Москва 07 июля 2023, 07:29 Овчинский: столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

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Компания из Москвы Pokkels разработала автоматизированную систему лазерной сварки. Ее применяют в ходе сборки рулевого управления автомобиля, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Применение лазерных технологий распространено широко и в разных отраслях промышленности — от производства медицинских изделий до автопрома. А ассортимент современных высокотехнологичных отечественных решений у московских предприятий высокий.

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«Столичная компания Pokkels разработала автоматизированную систему сварки, которая упростит монтаж магнитопровода и датчика момента к электроусилителям руля автомобиля», — отметил Овичнский.

Разработке, добавил он, не нужна остановка производственной линии. Это позволит сократить как время на установку, так и трудозатраты. К тому же, вырастет объем производства — до 80 единиц изделий в час.

«Среди заказчиков новой системы — один из ведущих производителей электронных автомобильных компонентов», — обратил внимание глава Департамента.

Раньше монтаж такого плана делали вручную — при помощи клея. Преимуществ у новой разработки много. Например, сваривать элементы надежнее и эффективнее, чем приклеивать их друг к другу. К тому же, уменьшается время на установку компонентов — ждать, пока высохнет клеевой слой, не нужно. В итоге трудозатрат меньше, процесс полностью автоматизирован, а установка работает непрерывно.

Директор по развитию Pokkels Евгений Ключников подчеркнул, что благодаря разработанной компанией системе и встроенному программному обеспечению сварку можно вести в полуавтоматическом режиме.

«Оператор устанавливает заготовку и подключает к системе, дальнейшая работа происходит по заданной программе автоматически», — рассказал он.

Pokkels работает на столичном рынке более 10 лет. Компания производит лазерные установки, помогающие очистить поверхность металла и камня от стойких загрязнений. Предприятие также выпускает лазерную сварку, которую используют на крупных производствах. А его специалисты разрабатывают индивидуальные лазерные решения.