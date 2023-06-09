Москва 09 июня 2023, 07:21 Овчинский: столичный производитель одежды почти вдвое расширил ассортимент

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С начала 2023 года столичный производитель одежды Epic Merch расширил ассортимент производства почти в два раза. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице сферу легкой промышленности представляют более чем 250 предприятий. Они активно занимают ниши, которые освободились после ухода зарубежных компаний, и способны удовлетворить спрос потребителей.

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«Компании развиваются, наращивают объемы производства и расширяют перечень выпускаемой продукции. Так, столичный производитель одежды Epic Merch приступил к выпуску собственных изделий в августе прошлого года», — отметил Овчинский.

Он добавил, что за это время Epic Merch изготовил порядка 12 тысяч товаров. А в 2023 году компания добавила в ассортимент восемь новых видов изделий — теперь их 18. Линейку пополнили панамами, жилетами и рубашками. Компания также начала производить бомберы, куртки, шарфы и варежки.

В производстве предприятие активно использует передовые технологии. Например, печатает пуговицы для рубашек на 3D-принтере. Это не только снижает себестоимость моделей, но и позволяет сделать их уникальными.

Директор по развитию компании Григорий Максимов уточнил, что большое внимание в производственном процессе уделяют не только внешнему виду товаров, но и их показателям эксплуатации.

«Используем премиальные износостойкие ткани и контролируем каждый этап производства. Качество нашей продукции подтверждено соответствующими документами, что позволяет нам заявлять о безопасности ее использования», — подчеркнул он.

На предприятии, добавил Максимов, выпускают футболки и спортивные костюмы, брюки, свитшоты, худи и другую одежду. Реализовывает продукцию Epic Merch как онлайн — через сайт и Telegram, — так и в офлайн-торговле.

На сегодняшний день в столице работают свыше 250 предприятий легкой промышленности. На них работают более 10 тысяч человек.

Благодаря размещению промышленных площадок в столице инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Им также доступен широкий спектр мер системной поддержки города — их для бизнеса предусмотрели более чем 20, в том числе субсидии и целевые займы. Разработали для предпринимателей и ряд антикризисных инструментов.