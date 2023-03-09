09 марта 2023, 10:21
Овчинский: столичные производители представили кондитерские и хлебобулочные товары партнерам из ОАЭ
Столичные производители хлебобулочных и кондитерских изделий приняли участие в международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах. После организованной Центром «Моспром» байерской программы партнеры из ОАЭ заинтересовались продвижением московской продукции в районе Персидского залива. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, пищевая продукция Москвы популярна в странах Ближнего Востока. Видя заинтересованность арабских партнеров, в феврале Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию в Дубай. Компании, занимающиеся производством хлебобулочных и кондитерских товаров, за три дня провели свыше 70 встреч с потенциальными партнерами.
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«В результате большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана», — подчеркнул Овчинский.
В рамках байерской программы гости бизнес-миссии посетили выставку пищевой промышленности GULFOOD 2023, на полях которой провели встречи с крупнейшими производителями и поставщиками Ближнего Востока.
В ходе бизнес-миссии также прошли выездные мероприятия с онлайн-магазинами и сервисами по доставке продуктов, дистрибьютором FMCG в Эмиратах, поставщиками товаров для пищепрома и другими крупнейшими партнерами.
Иранские байеры заинтересовались столичными кондитерскими изделиями. Так, холдинг «Коломенский» обсудил с поставщиками возможность выхода вафельных тортов на рынок Ирана. Директор по экспорту холдинга Артур Зубарев отметил, что бизнес-миссия прошла продуктивно. Они выявили потребности рынка и определили, какую продукцию могут предложить.
«Проведено более 16 переговоров не только с представителями Арабских Эмиратов, но и других стран Персидского залива: Оман, Саудовская Аравия, Иран, Палестина», — рассказал Зубарев.
Руководитель экспортного отдела компании «Черемушки» Алексей Зеленов добавил, что подобные мероприятия полезны для компаний, которые нацелены на работу на международных рынках.
ОАЭ
Бизнес
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