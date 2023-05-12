Москва 12 мая 2023, 09:00 Овчинский: столичное предприятие пополнило «Банк технологий» 10 разработками

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С 2022 года столичная компания «МосИТЛаб» представила 10 собственных разработок в реестре «Банк технологий». Предприятие входит в группу компаний «Москабельмет», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди российских IT-разработчиков «Банк технологий» обретает все большую популярность. Овчинский отметил, что при включении в реестр своих решений компании получают возможность активнее расширять пул как клиентов, так и пользователей.

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«Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования», — пояснил он.

В реестр, добавил Овчинский, также внесли решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие IT-разработки, которые помогут улучшить бизнес-процессы.

Генеральный директор компании Ян Анисов пояснил, что основной фокус копания направила на внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях. Все они предполагают повышение эффективности рабочих процессов.

«Многие из созданных технологий вводят в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода „Москабельмет“, что позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений», — обратил он внимание.

В «Банке технологий» собрали новейшие технологические решения для производственных площадок промышленных предприятий Москвы. Перед включением в онлайн-реестр все разработки предварительно анализируют, чтобы выявить успешный опыт внедрения проектов на промпредприятиях.

Для доступа к реестру разработчикам нужно оставить заявку. Подать ее можно и на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.

Благодаря сервису «Банк технологий» промышленные компании смогут повысить эффективность бизнес-процессов, цифровизировать и автоматизировать производство.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в реестре уже представили более 400 высокотехнологичных решений.