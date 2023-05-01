Москва 01 мая 2023, 11:23 Овчинский: столичная фабрика разработала более 50 видов мороженого к лету Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В преддверии лета московская фабрика мороженого БРПИ представила более 50 новых видов мороженого. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что продовольственные предприятия Москвы на сегодняшний день заняты активной модернизацией производства, запуском новых линий, увеличением мощностей и расширением ассортимента своей продукции.

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«Этому способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат, а также растущий спрос на локальные изделия», — пояснил Овичнский.

Продукты питания в столице, уточнил он, производят более 200 заводов. Среди них и фабрика мороженого, которая в преддверии лета увеличила продуктовую линейку до 250 единиц видов — на четверть от ранее существовавшего ассортимента.

Специалисты предприятия разрабатывали новые виды лакомства, опираясь на запрос потребителей на натуральную продукцию. Одним из них стал десерт из сливочного мороженого с лимонадом.

Продукция предприятия, указала президент фабрики Агнесса Осипова, на сегодняшний день представлена более чем в 300 кафе России и стран СНГ. Ее продают более чем в пяти тысячах торговых точках.

После открытия флагманской локации сети кафе в апреле 2023 года компания обрела новые возможности для реализации выпускаемой продукции. В ассортименте фабрики — сливочное мороженое, а также шоколадное. Последнее выпускают с добавлением фруктов, ягод, карамели и других ингредиентов. В ассортименте есть и безлактозная продукция, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли.

В 2017 году фабрика получила статус промышленного комплекса. Благодаря ему у компании появилась возможность снизить региональную ставку на прибыль с 17 до 13,5%. Кроме того, статус позволил вдвое уменьшить налог на имущество и на 80% — выплаты по земельному.

Сэкономленные средства предприятие сможет направить на дальнейшее развитие.