Москва 01 июня 2023, 09:24 Овчинский: с 1 по 7 июня состоится детская онлайн-викторина о пищевой промышленности Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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С 1 по 7 июня в рамках проекта «Открой#Моспром» состоится онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности столицы, заявил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Мероприятие приурочат к Международному дню защиты детей. Игру проведут на официальном сайте.

Промышленность в вопросах

По словам Овчинского, участники викторины ответят на 12 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях Москвы.

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«Проект „Открой#Моспром“ активно работает с детской аудиторией — мы реализуем научно-развлекательные шоу, проводим экскурсии, квизы, мастер-классы, выпускаем детские книги о промышленности и многое другое», — добавил руководитель департамента.

Игроков спросят, сколько весит упаковка снеков столичного производителя, из чего изготавливают полезные газированные напитки, что изображено на обертке конфет московской кондитерской фабрике. Участники, которые верно ответят на восемь и более вопросов, окажутся в числе тех, из кого выберут победителей (задействуют генератор случайных чисел). Имена 40 триумфаторов и запись розыгрыша опубликуют 8 июня на сайте проекта.

Призы за ответы

Победителям вручат различные призы и подарки. Среди них — детская книга «Заводные путешествия» от департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, канцелярские принадлежности от проекта «Открой#Моспром» и наборы от московских производителей, включающие фирменные продукты и напитки.

Посещавшие предприятия с экскурсиями смогут проверить свои знания. Для этого нужно оставить отзывы в своих соцсетях, указав ссылку на них при заполнении формы для регистрации в игре. Подробнее о правилах викторины можно ознакомиться на официальном сайте «Открой#Моспром».

За неделю экскурсии по столичным предприятиям посетили свыше 1,3 тысячи человек, напомнил Овчинский. По его словам, люди побывали более чем на 50 фабриках и заводах Москвы.