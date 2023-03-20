Москва 20 марта 2023, 08:20 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выпуск металлорежущих инструментов на 78%

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Компания «Микробор», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», весомо расширила свой ассортимент и разработала новую продукцию. В 2022 году предприятие увеличило выпуск некоторых изделий на 78%, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Микробор» постоянно наращивает производственные мощности. Компания обеспечивает российский рынок сверхтвердыми композиционными материалами и инструментами собственной разработки. По словам Овчинского, «Микробор» также старается заместить крупных иностранных производителей. В прошлом году предприятие значительно расширило ассортимент и увеличило на 78% выпуск ряда изделий. Также компания сделала около 1,9 тысячи отгрузок заказов покупателям.

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«С расширением производства компания открыла дополнительно 30 рабочих мест, теперь в состав трудового коллектива входят более 80 высококвалифицированных специалистов», – отметил Овчинский.

В целом объем отгрузки изделий компании вырос в 3,5 раза, а выручка по сравнению с 2021 годом увеличилась почти в три раза. Гендиректор московской ОЭЗ Геннадий Дегтев пояснил, что за короткие сроки предприятие разработало и внедрило пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов.

«В ближайшем будущем на территории ОЭЗ «Технополис Москва» будет создана новая производственная зона, где предприятие локализует технологию шлифовки пластин из твердого сплава», — подчеркнул он.

Это поможет компании увеличить объемы производства металлорежущего инструмента, добавил Дегтев. Сейчас в ассортименте «Микробора» имеется свыше девяти тысяч наименований продукции, которые закрывают основные направления в металлообработке.

«Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью», — пояснил гендиректор компании Павел Решетов.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает предприятиям различные льготы. Компании освобождены от уплаты некоторых видов налогов на 10 лет. А ставка налога на прибыль — всего 2%.