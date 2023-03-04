Москва 04 марта 2023, 09:25 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит площадь производства для выпуска медтехники Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент московской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширит производственные площади для увеличения серийного выпуска медицинской продукции. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Речь идет о производителе медицинского оборудования АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». Предприятие увеличит площадь для наращивания темпов локализации выпуска паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Вся эта продукция — собственные разработки производителя, отметил Овчинский.

Ранее завод занимал 1,6 тысячи квадратных метров, после работ по расширению его площадь составит около 3,2 тысячи квадратных метров. Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Процесс локализации, по словам Овчинского, происходит благодаря размещению производства на территории России и использованию собственных разработок или деталей других отечественных предприятий. Все это позволяет в быстром темпе создавать и отправлять оборудование в медицинские учреждения страны и оперативно проводить техобслуживание.

Рост локализации производства приносит свои плоды — некоторые изделия имеют 100% локализации, подчеркнул Овчинский. Такой результат уже показали дезинфекционно-моечные машины.

Предприятие активно работало в этом направлении еще до начала пандемии коронавируса и антироссийских санкций. В прошлом году такая деятельность помогла оперативно заменить свыше 60% комплектующих выпускаемого оборудования. А в период острой потребности, в 2020–2021 годах, предприятие смогло в короткие сроки передать российским больницам нужно оборудование.

Статус резидента московской ОЭЗ позволяет заводу получать значительные преференции. Подобные организации освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. А налог на прибыль для них — всего 2%.

Резидентам дается возможность арендовать землю по сниженной ставке. Также в ОЭЗ введен режим свободной таможенной зоны.

«Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. В ОЭЗ действует льготный режим для предпринимателей и инвесторов. Площадь пяти площадок, на которых размещают высокотехнологичные предприятия зоны, насчитывает более 223 гектара. «Технополис Москва» уже несколько лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.