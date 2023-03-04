04 марта 2023, 09:25
Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит площадь производства для выпуска медтехники
Резидент московской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширит производственные площади для увеличения серийного выпуска медицинской продукции. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Речь идет о производителе медицинского оборудования АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». Предприятие увеличит площадь для наращивания темпов локализации выпуска паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Вся эта продукция — собственные разработки производителя, отметил Овчинский.
Ранее завод занимал 1,6 тысячи квадратных метров, после работ по расширению его площадь составит около 3,2 тысячи квадратных метров.
Владислав Овчинский
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Процесс локализации, по словам Овчинского, происходит благодаря размещению производства на территории России и использованию собственных разработок или деталей других отечественных предприятий. Все это позволяет в быстром темпе создавать и отправлять оборудование в медицинские учреждения страны и оперативно проводить техобслуживание.
Рост локализации производства приносит свои плоды — некоторые изделия имеют 100% локализации, подчеркнул Овчинский. Такой результат уже показали дезинфекционно-моечные машины.
Предприятие активно работало в этом направлении еще до начала пандемии коронавируса и антироссийских санкций. В прошлом году такая деятельность помогла оперативно заменить свыше 60% комплектующих выпускаемого оборудования. А в период острой потребности, в 2020–2021 годах, предприятие смогло в короткие сроки передать российским больницам нужно оборудование.
Статус резидента московской ОЭЗ позволяет заводу получать значительные преференции. Подобные организации освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. А налог на прибыль для них — всего 2%.
Резидентам дается возможность арендовать землю по сниженной ставке. Также в ОЭЗ введен режим свободной таможенной зоны.
«Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. В ОЭЗ действует льготный режим для предпринимателей и инвесторов. Площадь пяти площадок, на которых размещают высокотехнологичные предприятия зоны, насчитывает более 223 гектара. «Технополис Москва» уже несколько лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Медицина
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