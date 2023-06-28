Москва 28 июня 2023, 13:30 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставит инспекционно-досмотровые комплексы в Мьянму Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Компания «Диагностика-М», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», заключила соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Договор подписали в июне 2023 года во время визита руководства мьянманского МВД на площадку «Алабушево». По словам Овчинского, «Диагностика-М» начала сотрудничать с государствами Юго-Восточной Азии в 2019 году.

Реклама

«Тогда компания поставила в Мьянму первое российское досмотровое оборудование. Ежесуточно комплекс проверяет до трех тысяч автомобилей, успешно выявляя незаконные грузы», — уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он отметил, что досмотровую технику производителя применяют в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, а также в местах проведения массовых мероприятий в России. Кроме того, продукцию компании используют в 30 странах мира.

С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса МИДК-9232 от резидента ОЭЗ «Технополис Москва» крупногабаритные грузы обследуют на наличие запрещенных к перевозке веществ и предметов. Устройство видит содержимое контейнеров даже через стальные преграды толщиной до 335 миллиметров и распознает находящиеся внутри вещества.

По соглашению, подписанному в июне, компания будет поставлять в Мьянму одну из новейших моделей интроскопа конвейерного типа «СканМобиль9090-2П2». Устройство выполнено в двухракурсном исполнении и передвижном рентгеновском комплексе, благодаря которому можно оперативно устроить досмотр багажа и личных вещей.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что «Диагностика-М» стала резидентом особой экономической зоны в 2019 году. В начале этого года оборудование производителя установили на российско-казахстанской границе, отметил генеральный директор.

«В 2022 году выручка предприятия составила свыше 1,9 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Для обеспечения роста объема заказов компания создала 56 дополнительных рабочих мест», — подчеркнул Дегтев.

Продукция компании пользуется высоким спросом. Устройства «Диагностики-М» обладают рядом преимуществ: эффективностью, инновационностью и встроенным искусственным интеллектом. Кроме того, специалисты производителя оказывают партнерам техподдержку.

«Когда „Алабушево“ посещала делегация Мьянмы, инженеры нашей компании осуществляли в республике техническое обслуживание уже ставшего легендарным МИДК-9232», — обратил внимание гендиректор «Диагностики-М» Владимир Усачев.

По его словам, благодаря непрерывной профессиональной техподдержке оборудование компании пятый год применяют в сложнейших условиях тропического климата. Усачев выразил надежду, что сотрудничество с Мьянмой значительно расширится и обеспечит российскому производителю уверенное присутствие на рынке Юго-Восточной Азии.