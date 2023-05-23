Москва 23 мая 2023, 16:48 Овчинский: развитие промышленного туризма в Москве помогло увеличить спрос на вакансии в этой сфере Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Около 320 экскурсий, свыше 50 мастер-классов, а также викторины и квизы прошли в рамках проекта «Открой#Моспром» за март и апрель 2023 года. Благодаря программе и развитию промышленного туризма в столице повысился спрос на вакансии в этой сфере, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В целом благодаря развитию проекта мы отметили, что отклик на вакансии в промышленности вырос на 10–15%», — уточнил руководитель департамента в ходе круглого стола на тему «О развитии туризма между Россией и Китаем» на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам Овчинского, в честь года, ставшего юбилейным для «Открой#Моспром», экскурсии стали устраивать в течение нескольких недель. Это сделали для того, чтобы как можно больше жалеющих посетили предприятия Москвы, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики. За первые два сезона 2023 года участниками мероприятий проекта стали свыше 11 тысяч человек.

«Такие акции помогают ближе познакомиться с инженерными специальностями», — обратил внимание Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках «Открой#Моспром» организуют не только мастер-классы и квизы, но и специальные мероприятия для учащихся вузов и колледжей столицы. Для них проводят студнедели, на которых молодые жители Москвы участвуют в хакатонах, экскурсиях и быстрых собеседованиях.

Такие события посетили почти 3 тысячи человек. В итоге каждый десятый участник либо прошел стажировку на одном из московских промышленных предприятий, либо устроился туда на работу.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За март и апрель 2023 года около 2 тысяч студентов посетили приблизительно 90 экскурсий по 30 предприятиям столицы. Например, учащиеся побывали на Московском тормозном заводе «Трансмаш», выпускающем тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Студенты посетили предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз», изготавливающее кузовные детали для автотранспорта, а также завод деревоизделий, выпускающий строительные материалы, и многие другие производственные площадки столицы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Проект «Открой#Моспром» запустили в 2019 году. Программа объединила множество разных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производственные площадки Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За время существования проекта его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек. Благодаря «Открой#Моспром» участники заводят новые знакомства и расширяют кругозор.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, посетители мероприятий получают возможность проверить свои знания о московской промышленности и индустриальном развитии России во время интеллектуальных игр. Так, в апреле 2022 года «Открой#Моспром» провел онлайн-квиз, который попал в Книгу рекордов России. Его участниками стали 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны.