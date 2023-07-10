Москва 10 июля 2023, 11:57 Овчинский: разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» представили на выставке «Иннопром»

Читать 360tv в

На международную промышленную выставку «Иннопром» привезли свою высокотехнологичную продукцию девять компаний ОЭЗ «Технополис Москва». Аналогов в стране и мире у некоторых из представленных разработок нет, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Произведенная компаниями ОЭЗ продукция на рынке пользуется высоким спросом. Резиденты «Технополиса Москва» только в первом квартале 2023 года поставили заказчикам товары почти на 19 миллиардов рублей. Сумма оказалась втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реклама

«Участие в выставке позволит предприятиям найти новые рынки сбыта, наладить контакты с партнерами и обменяться опытом. Девять отечественных компаний из столичной ОЭЗ сегодня демонстрируют новейшие разработки в сферах микроэлектроники, медизделий, беспилотников и машиностроения», — подчеркнул Овчинский.

На стенде правительства Москвы компания «Микрон» покажет первый российский микроконтроллер со встроенной криптозащитой. Один из первых отечественных мультиплексоров и три новые микросхемы продемонстрирует «Зеленоградский нанотехнологический центр».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что наибольший интерес участников «Иннопрома» вызовут разработки в сфере микроэлектроники. Сейчас в ней активно наращивают производство импортозамещающей продукции.

«Так, микроконтроллер „АМУР“ компании „Микрон“ применяют в системах автоматизации, медицинской технике, бортовых устройствах, телекоме, измерительных приборах, интернете вещей, робототехнике», — сказал он, назвав устройство успешной альтернативой американских аналогов.

Свою продукцию на промышленной выставке также презентуют компании «Лассард», «Элвис», «Гематех», «Аэромакс» и «Центр автономных и роботизированных систем».

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

Более чем на 260 гектарах расположились шесть площадок — «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево», — где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ.

На протяжении многих лет «Технополис Москва» занимает лидирующие места в международных и отраслевых рейтингах.