Москва 10 июля 2023, 09:14 Овчинский: продукцию московского производителя композитов использовали для строительства мостов на трассе М-4 «Дон» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский «Нанотехнологический центр композитов» отправил на место строительства мостов на федеральной трассе М-4 «Дон» перильные ограждения, водоотводные лотки и лестничные сходы. Поставленную продукцию используют на 24 участках строительства нового участка дороги. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что объем поставленной «Нанотехнологическим центром композитов» продукции составил более 50 километров.

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«Композитами заменяют металлическую продукцию на мостовых сооружениях и путепроводах. Изделия компании имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, снижение затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечность и простоту замены элементов конструкции», — отметил Овчинский.

В открытии нового участка Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) 15 июня, который стал частью федеральной части трассы М-4 «Дон», принял участие президент России Владимир Путин. Дорога станет одной из важнейших магистралей для Краснодарского края России.

Также в апреле этого года на участке трассы — обход города Аксай в Ростовской области — установили более трех километров лотков «Нанотехнологического центра композитов».

«Продукция компании традиционно используется в крупных инфраструктурных проектах. Ранее более 18 километров ограждений и систем водоотведения нашего производства были установлены на участке ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков на участке ЦКАД-3», — отметил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Московский производитель занимает лидирующие позиции на рынке композитов. На предприятии действует полный цикл производства — от разработки и производства изделий до испытания и сертификации.

С 2017 года «Нанотехнологический центр композитов» находится в статусе резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Он освободил компанию на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.

Ставка налога на прибыль составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.